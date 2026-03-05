El Museo de la Ciencia de Valladolid convoca el XVI Concurso de Relato Breve 'La Ciencia y tú'

Archivo - Museo de la Ciencia de Valladolid. - MUSEO DE LA CIENCIA - Archivo

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid-Fundación Municipal de Cultura convoca el XVI concurso de relato breve 'La Ciencia y tú' bajo el lema 'Cuentos bajo el Sol' con el que invita a reflexionar sobre la estrella, fuente de energía y protagonista de fenómenos como fusiones nucleares, erupciones y eclipses solares.

De esta forma, los interesados podrán desplegar toda su imaginación y utilizar el humor, el terror, el suspense, la evidencia o la ficción para crear historias, llenas de luz, que combinen ciencia e imaginación de forma original y sorprendente.

En este concurso, que cuenta con la colaboración de Casa Zorrilla y Casio División Educativa, podrán concurrir todas las personas que lo deseen, han informado a Europa Press fuentes del Museo.

Para ello, se han establecido tres categorías, una general (mayores de 17 años), otra juvenil (de 13 a 16 años) y una infantil (de 6 a 12 años). Además, se otorgará un premio especial del público que será elegido a través de las redes sociales del Museo de la Ciencia.

Todos los interesados pueden enviar sus textos, que deberán tener un máximo de 750 palabras, entre el 5 de marzo y el 21 de abril de 2026 al correo participaciencia@fmcva.org, en el que deberán indicar su nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y fecha de nacimiento.

Entre otros premios, los participantes podrán ganar telescopios astronómicos, carnés anuales de 'Amigos del Museo', calculadoras científicas y libros de divulgación científica dedicados por sus autores. Además, asistirán a la entrega de premios que tendrá lugar el 15 de mayo de 2026.

Las bases completas del concurso de relatos se pueden consultar en la dirección www.museocienciavalladolid.es.