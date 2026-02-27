Museo de la Ciencia de Valladolid pondrá en marcha el martes el XVI ciclo de conferencias 'Increíble... pero falso'

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid- Fundación Municipal de Cultura organiza, a partir del martes 3 de marzo, el XVI ciclo de charlas 'Increíble... pero falso', una iniciativa "que tiene como objetivo desmontar, siempre desde el punto de vista científico, falsas creencias que circulan entre la sociedad", señala el centro a través de un comunicado.

A través de cuatro interesantes conferencias, que tendrán lugar los martes 3, 10, 17 y 24 de marzo, diferentes expertos reflexionarán sobre la importancia de los ensayos clínicos, la supuesta relación entre los mosasaurios y los dinosaurios, los mitos entorno a los eclipses solares y la mala fama de las matemáticas.

De esta forma, Ángela Quintana Vega, bioquímica y Global Development Science Director en AstraZeneca (Cambridge), será la encargada de abrir el ciclo, el martes 3 de marzo, con la conferencia 'De la hipótesis a la evidencia: la importancia de los ensayos clínicos'.

En este primer encuentro, el público aprenderá la diferencia entre los tratamientos basados en la evidencia científica y aquéllos que no lo están. Para ello, la ponente explicará cómo una idea científica pasa de ser una hipótesis a convertirse en un tratamiento eficaz gracias a la evidencia que proporcionan los ensayos clínicos y descubrirá que otras prácticas, como la homeopatía, carecen de ensayos clínicos rigurosos que respalden sus supuestos efectos, detalla la información.

Por otro parte, el martes 10 de marzo, Pablo Marcos Rodríguez, físico y divulgador científico especializado en el área de la Paleontología y la Prehistoria, impartirá la charla 'Mosasaurios al descubierto'; mientras que el martes 17 de marzo, Fernando Jaúregui Sora, astrofísico y divulgador científico especializado en planetarios, hablará sobre los 'Eclipses: cuando la Tierra, la Luna y el Sol juegan al tres en raya'.

Por último, el martes 24 de marzo, tendrá lugar la última charla del ciclo 'Matemáticas, el arte de pensar bien', a cargo de Nicolás Atanes Santos, divulgador y creador del proyecto Virus Matemático. Todas las actividades se desarrollarán en el Auditorio del Museo, a las 19.00 horas, y la entrada será gratuita hasta completar aforo.