El Museo de la Ciencia de Valladolid programa actividades gratuitas en la Noche Europea de los Investigadores

Archivo - Museo de la Ciencia de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Ciencia de Valladolid ha programado actividades gratuitas para todos los públicos con motivo de la Noche Europea de los Investigadores, cuando se desarrollarán talleres, visitas guiadas o espectáculos participativos.

Así, la Fundación Municipal de Cultura se suma este viernes, 26 de septiembre, a la Noche Europea de los Investigadores (European Researchers' Night), una iniciativa cuyo objetivo es acercar la Ciencia y el trabajo de los investigadores al público general.

En esta línea, el Museo de la Ciencia organizará durante la jornada diferentes actividades de carácter gratuito, han informado a Europa Press fuentes del centro expositivo.

Así, habrá actividades con plazas limitadas y los interesados en participar podrán recoger las entradas en el Museo a partir de las 15 h del jueves 25 de septiembre (por orden de llegada y hasta completar aforo). Cada adulto podrá elegir dos actividades diferentes y solicitar un máximo de cuatro tiques para cada una de ellas.

En concreto, la primera de ellas es el taller 'Quimidetectives: ¡atrapa el veneno!', que trata de mostrar los secretos de venenos y antídotos a través de coloridos y sorprendentes experimentos realizados por profesores de la Universidad de Valladolid y miembros de la Real Sociedad Española de Química. Habrá pases a las 17.15 y las 18.15 horas y está recomendada a partir de los seis años.

Otra de las actividades con plazas limitadas es el taller 'Aprende a usar un planisferio y orientarte en el cielo nocturno', una actividad astronómica en el Planetario. Los pases serán a las 17.00 y 18.30 horas y también se dirige a un público a partir de seis años.

Asimismo, bajo el título 'Malditas matemáticas... ¿o no?', se realizará una visita guiada a la sala con dicho nombre por los integrantes de la Asociación Castellano y Leonesa de Educación Matemática. Se realizarán a las 17.00 y 18.15 horas y está recomendada a partir de ocho años.

MÁS ACTIVIDADES

A estas se suman otras actividades de acceso libre hasta completar el aforo para las que no se requiere la recogida previa de tique, ha explicado el Museo.

Se trata de 'Experimentos de Física con Physics League' en la que la Asociación Physics League montará una auténtica feria científica en la que los asistentes podrán participar en variados experimentos de física. Dirigida a público a partir de los siete años tendrá horario continuo de 17.00 a 19.30 horas.

Asimismo, se podrá entrar a la exposición 'Veneno que cura, veneno que mata', una muestra que profundiza sobre las relaciones entre el ser humano y el veneno a lo largo de la historia. También se puede visitar en horario continuo de 17.00 a 19.30 horas y es para todos los públicos.

También tendrá entrada libre 'De la cancha al laboratorio', en la que se podrá experimentar con los integrantes de 'Divulgando Ciencia' (estudiantes de ESO y Bachillerato) los secretos científicos del deporte. Tendrá el mismo horario y también se dirige a todos los públicos.

Además, el Auditorio del Museo acogerá a las 20 horas, el encuentro 'Aníbal, Colón, el Titanic, las chicas del radio... y ¡Física!', recomendado a público a partir de diez años. Se trata de una charla participativa impartida por Javier Ablanque, ingeniero y divulgador científico, que se acompañará de experimentos sencillos en directo. En este caso se entregarán dos entradas por adulto a partir del jueves 25 de septiembre a las 15.00 horas.

Por último, durante la mañana del viernes tendrá lugar una visita concertada a la exposición 'Veneno que cura, veneno que mata', dirigida a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA). El objetivo es que las actividades desarrolladas en la Noche de los Investigadores lleguen a público con diferentes capacidades.