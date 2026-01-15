El Museo Esteban Vicente de Segovia reabre al público con la exposición troncal de 'Ouroboros' de Laura Torrado

La artista Laura Torrado (dcha); el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente; la directora del Museo, Ana Doldán; la diputada de Igualdad, Pilar Martín, y la comisaria de 'Ouroboros', Alicia Chillida - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Contemporáneo de Segovia 'Esteban Vicente' ha reabierto al público, tras siete meses de obras de climatización de sus salas con el proyecto 'Ouroboros', un conjunto de disciplinas creado por la artista madrileña Laura Torrado, que tiene ramas en otros espacios expositivos.

La muestra principal, en el Esteban Vicente, se podrá visitar hasta el 17 de mayo y se combina con las dos piezas expuestas en la Catedral de Segovia, creadas como muchas de las del Esteban Vicente, con la colaboración de las Reales Fábricas de Cristal y Tapices (de La Granja y Madrid, respectivamente).

El presidente de la institución provincial y del patronato de la Fundación Esteban Vicente, Miguel Ángel de Vicente; la directora del Esteban Vicente, Ana Doldán; la comisaria de la muestra, Alicia Chillida, y la autora Laura Torrado, han abierto la exposición del Museo, como hicieron días antes en la catedral, para presentar las dos obras expuestas allí.

El presidente provincial ha invitado a descubrir cada detalle de una exposición que en su título hace referencia a la serpiente que se come su propia cola, simbolizando el ciclo infinito de la vida, y que en su conjunto, como ha subrayado la comisaria de la exposición, Alicia Chillida, constituye un "gran retablo barroco".

Para De Vicente ésta es "una exposición que va más allá del Museo, más allá de lo pictórico y lo fotográfico, más allá de un solo sentido y un solo significado; más allá de lo terrenal y de la emoción que provoca el arte, la reflexión y el pensamiento", y ha hecho hincapié en que ésta es parte de la serie de exposiciones 'Mujeres artistas en la España contemporánea', patrocinada desde la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad del Área de Asuntos Sociales de la Diputación.

En 'Ouroboros' confluyen y dialogan fotografías, pinturas, vídeo-instalaciones, cuadernos de viaje, dibujos, escenografías y figuras en vidrio soplado, fabricadas en la Real Fábrica de Cristales que, además de revisitar escenas de la pintura barroca y obras de artistas como Velázquez, Rembrandt o Goya, aluden a mitos y diosas griegas como Deméter, Perséfone, Afrodita, Dánae o las Moiras.

CAMINO ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE

Alicia Chillida ha incidido en el concepto de 'retablo barroco' y Laura Torrado ha aludido a un camino entre la vida y la muerte, un trabajo expositivo "de fe, muerte y vida", en el que pide al espectador que participe de forma activa durante el recorrido por la muestra.

Torrado ha señalado también la carga de mensaje que aportan los colores, dominantes alguno en cada sala, como en la primera, donde el rojo simboliza el nacimiento, la sangre de la vida".

En 'Ouroboros', Laura Torrado recorre el Museo al dejar a su paso pinturas vivientes, alegorías a la fecundidad y la regeneración, retratos de seducción y deseo, sombras que personifican la creación al mismo tiempo que abordan la idea de la desaparición, naturalezas muertas que representan lo efímero u ofrendas en papel que simbolizan la biología de lo femenino.

Además del Museo Esteban Vicente y la Catedral de Segovia, otras piezas de 'Ouroboros' se expondrán en la Real Fábrica de Cristales de La Granja --parte de las piezas de vidrio creadas por Torrado junto a los sopladores artesanales del Centro nacional del Vidrio-- y en Madrid, en la Real Fábrica de Tapices, donde también ha trabajado en el tejido de alfombras y tapices con las técnicas tradicionales del nudo turco, a mano, tal como se hace en España desde hace más de tres siglos.