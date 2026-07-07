El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca y El Corte Inglés diseñan un plano informativo para los turistas. - MHAS Y EL CORTE INGLÉS

SALAMANCA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés y el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca han presentado este martes una iniciativa de información cultural y turística destinada a sus usuarios y visitantes que consiste en un plano informativo de alta calidad.

Su nacimiento se produce con una vocación diferente a la de una guía turística convencional, ya que su objetivo es convertirse en un recuerdo de la visita a la ciudad, un souvenir que los visitantes conserven tras su paso por Salamanca, como han asegurado desde el Museo de Automoción de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

La iniciativa consiste en la edición de un plano informativo, de alta calidad, con información de interés, destinada a los visitantes de ambos centros. De ahí el especial cuidado puesto en su diseño, en el que se han representado muchos de los monumentos más emblemáticos, así como distintos elementos vinculados a la cultura y al folclore salmantinos. Se trata, además, de una iniciativa que El Corte Inglés ya ha desarrollado con éxito en ciudades como Madrid, Barcelona o León.

Convencidos de que una ciudad con la riqueza patrimonial y cultural de Salamanca merecía contar también con su propia edición, desde El Corte Inglés se ha impulsado este proyecto junto al Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, institución que se ha sumado desde el primer momento a la propuesta y con la que ha trabajado estrechamente para hacerla realidad, como han apuntado desde el centro comercial.

Tal y como han subrayado desde ambas entidades, este proyecto refleja "el compromiso de El Corte Inglés con Salamanca y con el desarrollo de iniciativas que contribuyan a reforzar su atractivo turístico, cultural y comercial", así como la relevancia del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, "como uno de los valores y referentes culturales más atractivos" de la ciudad.

La diseñadora Marta Cubero Cubero ha sido la responsable de llevar a cabo este proyecto. Los planos están a disposición de los visitantes que se acerquen tanto al centro comercial como al centro expositivo.