El 'Museo imaginario' de Díaz-Castilla se compila en el Lienzo Norte de Ávila en forma de exposición - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Mi museo imaginario' es el título de la exposición de Luciano Díaz-Castilla que ha quedado este miércoles inaugurada en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, de Ávila, y que a través de la que el visitante puede recorrer gran parte de su trayectoria pictórica.

El alcalde de la ciudad, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha inaugurado esta muestra, comisariada por Javier Sánchez, que se puede ver en este espacio y que reúne más de 150 obras extraídas de la trayectoria de Díaz-Castilla, a quien el regidor abulense ha calificado como "uno de los grandes artistas contemporáneos abulenses", que "ha transformado la poesía en pintura" y "ha recogido la esencia de Santa Teresa y San Juan en su obra".

El paisaje, la figura, la abstracción, la espiritualidad y, especialmente, el color y la luz que caracterizan la obra de Díaz-Castilla son protagonistas en una exposición antológica que nace, como ha indicado el propio autor, "del interior más interior del ser humano".

Y "en el fondo más profundo" de su ser está también Ávila, ciudad de la que ha sacado más de 2.000 fotografías y que ha llevado hasta el infinito en sus dibujos y pinturas.

Vinculada a Ávila, además, se encuentra la figura de Santa Teresa, que también ha interpretado y en la que se ha inspirado a lo largo de su vida, porque -ha confesado- "la llevo dentro".

La exposición 'Mi museo imaginario' se puede visitar en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte,de la capital abulense hasta el 4 de noviembre.