El Museo Nacional de Escultura presenta 'Derroteros', una relectura de algunas piezas de su colección permanente

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Escultura, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura con sede en Valladolid, presenta el martes 30 de junio, a las 18 horas, la exposición 'Derroteros', un recorrido por la colección permanente que muestra cómo son percibidas algunas obras por personas con diversidad cognitiva.

Las piezas han sido elegidas por los integrantes del proyecto que, durante los últimos meses, han desarrollado de manera conjunta el centro y la Fundación Personas, en el marco del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones.

A través de la mediación cultural, la arteterapia y la danza contemporánea, las personas con diversidad cognitiva participantes han abordado las colecciones desde sus propios modos de relacionarse con el mundo, recurriendo a técnicas como el dibujo, el modelado o el collage, señala el museo a través de un comunicado.

'Derroteros' pone el énfasis en la vivencia del museo "como un espacio potencial y abierto, donde caben todo tipo de preguntas y que acoge una gran diversidad de interpretaciones".

Cada uno de los participantes ha elegido una pieza de la colección del museo para conformar cada una de las ocho paradas de este recorrido. A partir de cada una de ellas, han abordado aspectos como el espacio, la expresividad de gestos y manos, las texturas, las emociones de los personajes o la repetición de motivos.

También se presenta la relación con artistas del entorno, como ceramistas o ilustradoras, que han compartido su mirada hacia la colección del Museo y han servido, a su vez, como fuente de inspiración para las y los participantes.

Los visitantes al Museo encontrarán señalizada con una cartela propia cada una de las piezas de la colección que han sido objeto de atención por los integrantes del proyecto, conformando un recorrido que muestra cómo las personas con diversidad cognitiva pueden entender el Museo como algo propio que les permita desarrollar vivencias de pertenencia y dignidad.