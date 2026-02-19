El Museo de San Isidoro (León) rinde homenaje a la reina Urraca I y reconoce sus valores para "curar" el pasado

Imagen de la presentación de la exposición 'Urraca I. Reina con Reino' que acoge desde mañana el Museo de San Isidoro de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Museo de San Isidoro de León acoge desde mañana y hasta el próximo día 30 de junio la exposición temporal 'Urraca I. Reina con Reino', con motivo de la celebración del noveno centenario de su fallecimiento (1126-2026), una muestra con la que se reconocen sus valores e identidad para "curar" el pasado de la que fue la primera sobreana por derecho propio de Europa.

Así lo ha expresado este jueves el obispo de León, Luis Ángel de las Heras, en la presentación de la exposición en torno a la reina Urraca I de León, a quien se ha referido como una mujer "extraordinaria" que se "engrandeció" frente a la adversidad.

La exposición, realizada con fondos propios del Museo, comienza con un relato de la vida de la reina contado a través de un storytelling. Según ha explicado la directora del Museo, Raquel Jaén, es la primera vez que se realiza este tipo de relato gráfico en la ciudad de León y su puesta en funcionamiento ha sido posible gracias al ilustrador Ricardo Escobar y a la empresa HP SCDS.

Tras adentrarse en la vida de Urraca I la exposición continúa con un recorrido por los lugares "importantes" para la reina en la que se destacan los años de reinado que le fueron arrebatados en las crónicas bajo la mirada del retrato idealizado realizado por el pintor leonés Luis Zotes.

Posteriormente el recorrido se detiene en conocer la historia del Reino a través de las monedas y la imagen de poder de sus reyes y su reina: desde los tiempos de Alfonso VI y la conquista de Toledo en la que se cómienza a acuñar moneda para llegar a Urraca con esa imagen femenina con la corona perlada para continuar con su hijo Alfonso VII, Fernando II y Alfonso IX. También se expone el manuscrito que reproduce el texto de numisática más antiguo que se conserva en Europa, perteneciente al archivo de San Isidoro.

La muestra incluye la colección de monedas 'Reino de león en Hispania AR' perteneciente a Acacio Rodriguez y se adentra en la faceta espiritual de Urraca I como mecenas de San Isidoro, con una reproducción de la portada del transepto sur, la Portada del Perdón, realizada por el artesano leonés fallecido José de Prado, así como una recreación de la portada norte que fue desmontada por el arquitecto Torbado.

'LA CAPILLA SIXTINA DEL ARTE ROMÁNICO'

El recorrido termina con una invitación al visitante a realizar su homenaje ante la tumba de la reina en el Panteón Real, conocido como 'La Capilla Sixtina del Arte Románico' y donde, por su expreso deseo, reposan sus restos.

La presentación de la exposición también ha contado con la presencia del abad de la Real Colegiata Basílica de San Isidoro, Luis García Gutiérrez; la representante de HP SCDS Ángela Álvarez y la escritora Isabel San Sebastián, madrina de la muestra.

"ÚNICA EN EL MUNDO"

Durante su intervención, San Sebastián se ha referido al Panteón de Los Reyes de la Real Colegiata de San Isidoro de León como un lugar que atesora una concentración de mujeres poderosas "única en el mundo", para agregar que "pocos lugares del mundo tienen semejante concentración de poder femenino".

Precisamente su último libro 'La temeraria', gira en torno a la reina Urraca I, primera soberana de pleno derecho en Europa, cargo que le hizo pagar "un precio altísimo" desde el punto de vista personal; una "grandísima mujer" que "nunca se doblegó". "Era hora de rescatarla del olvido negativo", ha concluido.