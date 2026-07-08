El Museo de Segovia celebra 20 años en la Casa del Sol con un concierto de Isabel Villanueva

Cartel del concierto de celebración de los 20 años del Museo de Segovia. - JCYL

SEGOVIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León conmemorará el próximo domingo 12 de julio el vigésimo aniversario de la apertura del Museo de Segovia en la Casa del Sol con un concierto de la violista Isabel Villanueva, que se celebrará en su filial, el Museo Zuloaga, en la Iglesia de San Juan de los Caballeros.

La conmemoración recuerda los 20 años de la apertura al público de la actual sede del Museo de Segovia, en el número 11 de la calle del Socorro de la capital. El museo, creado en 1842 para conservar las colecciones de bienes artísticos procedentes de la Desamortización, trasladó su colección a la Casa del Sol en 1991. Tras varios años de reestructuración del edificio, la exposición permanente abrió al público en esta nueva sede en julio de 2006.

La intérprete invitada para el aniversario es la violista Isabel Villanueva, que presentará 'Ritual', un programa para viola sola con una duración aproximada de 60 minutos, sin pausa, concebido como un recorrido por distintas épocas de la historia de la música a través de obras de von Bingen, Kurtág, Bach y Biber.

El repertorio se abrirá con 'O Virtus Sapientiae' de Hildegard von Bingen, en arreglo de Isabel Villanueva. A continuación, se interpretarán las piezas 'To Imre Foldes at 60', 'Perpetuum mobile' e 'In Nomine - all'ongharese', pertenecientes a la colección 'Signs, Games and Messages' de György Kurtág.

El concierto continuará con la 'Partita nº 2, BWV 1004' de Johann Sebastian Bach, integrada por los movimientos 'Allemanda', 'Corrente', 'Sarabanda', 'Giga' y 'Ciaccona'. Posteriormente sonará la pieza 'In Memoriam Blum Tamàs', también perteneciente a 'Signs, Games and Messages' de György Kurtág, y el recital concluirá con la 'Passacaglia' de Heinrich Ignaz Biber.

El programa 'Ritual' propone una reflexión sobre la música como espacio de encuentro con lo trascendente y con aquello que trasciende el lenguaje. El texto que acompaña al concierto, firmado por el filósofo Carlos Javier González Serrano, parte de la idea de que el silencio es condición indispensable para la aparición del sonido y presenta la música como un lenguaje capaz de expresar los aspectos más profundos de la experiencia humana.

Con esta actividad conmemorativa, la Junta de Castilla y León celebra los veinte años de apertura del Museo de Segovia mediante una propuesta cultural que une patrimonio histórico y creación musical en el Museo Zuloaga, reafirmando el compromiso de los museos de titularidad autonómica con la difusión del patrimonio y la programación cultural de calidad.