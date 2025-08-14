Museo de Siderurgia y la Minería celebra en Sabero (León) la Feria de Intercambio de Minerales, Rocas y Fósiles de CyL. - MSM

La feria se organizará los días 16 y 17 de agosto y contará con vendedores profesionales y coleccionistas aficionados

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, con sede en el municipio leonés de Sabero, acogerá el sábado 16 y el domingo 17 de agosto la quinta edición de la Feria y Mesa de Intercambio de Minerales, Rocas y Fósiles de Castilla y León, con talleres, visitas guiadas, exposiciones y ambientación musical.

La cita, que se celebrará en la Plaza de San Blas del municipio, frente al museo, contará desde las 11.00 hasta las 21.00 horas con más de una treintena de puestos procedentes de distintos puntos de España, entre vendedores profesionales y coleccionistas que participarán en las mesas de intercambio.

Entre las actividades programadas destaca el taller de fundición para obtener cobre a partir de malaquita, que impartirá el divulgador científico Arnau Boada el sábado a las 12.00 y 20.00 horas y el domingo a las 12.00 horas, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Además, ambos días a las 19.00 horas se ofrecerán visitas guiadas a la exposición Fósiles de Castilla y León, a cargo de su propietario, José Antonio Álvarez Gaspar, que ha reunido cerca de 200 piezas representativas del patrimonio paleontológico de la Comunidad.

La feria incluirá también dos talleres infantiles a cargo de José María Escapa. El sábado a las 12.00 horas, sobre fósiles, y el domingo a la misma hora, sobre minerales.

La ambientación musical correrá a cargo del grupo Free Kids el sábado, de 13.45 a 14.45 horas, y de Doctor Bogarde & The Hockerties el domingo, en el mismo horario. Además, se realizarán varios sorteos de minerales entre los compradores y se habilitará una carpa con bar durante toda la jornada.