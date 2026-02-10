La música llegará a Ávila por San Valentín con un concierto y el arranque del ciclo 'El mundo sonoro del piano'

El concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, junto con Eva Sebastián, presidenta de la asociación Amor al Arte, y el compositor Bohdan Syroyid. - AYUNTAMIENTO DE ÁVILA

ÁVILA 10 Feb.

El Auditorio Municipal San Francisco de Ávila programa un mes con protagonismo musical, con un concierto que se celebrará con la cercanía del día de San Valentín, conocido como el Día de los Enamorados, y con el arranque del ciclo 'El mundo sonoro del piano', que alcanzará este año su segunda edición y ofrecerá nueve conciertos hasta el mes de diciembre.

Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, junto con la presidenta de la asociación Amor al Arte, Eva Sebastián y el compositor Bohdan Syroyid, nacido en Ucrania y residente en Ávila, donde ejerce como profesor en la Facultad de Educación, que será quien guiará el programa.

Las sesiones se celebrarán a las 20.00 horas y recorrerán distintas temáticas y estilos musicales, desde la música clásica y el jazz hasta las bandas sonoras o la pintura.

Además del ciclo de piano, el Ayuntamiento ha anunciado la celebración de un concierto especial con motivo de la festividad de San Valentín, que tendrá lugar este viernes 13 de febrero, también a las 20.00 horas, en el Auditorio Municipal de San Francisco, con entrada libre hasta completar el aforo. En colaboración con la asociación Amor al Arte, se celebrará una nueva edición de la actividad titulada 'Del amor y del deseo', que ya contó con una notable respuesta de público en su primera convocatoria, según ha explicado Sánchez.

El programa combinará poesía, microrrelatos, música de piano y un concierto lírico, y en el escenario participarán el tenor hispano-georgiano Valeriano Gamghebelli, la poesía cantada de Eva Sebastián y el pianista Bohdan Syroyid, que acompañará al piano e interpretará nocturnos ucranianos y tres romances adaptados de la tradición de su país natal.

La actividad se completará con microrrelatos de Juan Carlos Delgado y poesía de autores como Victoria Muñoz Arenas.

El ciclo 'El mundo sonoro del piano' arrancará el próximo 22 de febrero con 'Nocturnos, de Chopin y el piano del Romanticismo' y continuará el 22 de marzo con '100 años de piano en el cine. Las grandes bandas sonoras'.

En abril, el día 19, el concierto estará dedicado a 'Las nueve puertas de Ávila. La cigüeña de las murallas', una composición del propio Syroyid, mientras que el 17 de mayo se ofrecerá 'Viaje sonoro íntimo al piano', con obras de gregoriano, Bach y jazz.

El 14 de junio llegará 'Raíces. Recital de música folklórica y poetas abulenses', y el 20 de septiembre, 'Retratando Mozart al piano. Del niño prodigio al Réquiem'.

El último trimestre del año incluirá tres nuevas sesiones: el 18 de octubre, 'Las siete moradas de Santa Teresa. Suite para piano'; el 15 de noviembre, 'Escuchar la pintura. Obras maestras del Prado al piano', y el 13 de diciembre, 'El Danubio Azul. Tres siglos de valses al piano', con el que se cerrará el ciclo.