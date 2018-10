La música de Pink Floyd llega este sábado al Teatro Carrión de la mano de 'Pink Tones'

Publicado 27/02/2018 10:30:04 CET

VALLADOLID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La atemporal música del Pink Floyd llega este fin de

semana en el Teatro Carrión de Valladolid de la mano de 'Pink Tones'. Se trata de un concierto para revivir los emblemáticos temas de la legendaria banda británica, según informaron a Europa Press fuentes de dicho centro cultural.

La atemporal música de Pink Floyd no debería morir con el grupo original. Esa es la premisa de la que parten 'Pink Tones' para crear su música en directo.

Con más de 14 años de trayectoria, 'Pink Tones' ofrecerá un concierto que no dejará indiferente al espectador. Le trasportará, durante tres horas, a ese universo tan especial que Pink Floyd creó en su música y conciertos.

El concierto, bajo el título 'Return of the son of nothing Tour', se celebra este sábado, 3 de marzo, a partir de las 21.00 horas, con precios de 25 euros (platea y anfiteatro 1) y 22 euros (anfiteatro 2) .