La música tradicional inundará las calles leonesas este sábado con la XIV Xuntanza de Bandas de Gaitas

Cartel de la XIV Xuntanza de Bandas de Gaitas de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La música popular será una de las grandes protagonistas de las fiestas de San Froilán de León y, en este contexto, las calles de la ciudad acogerán este sábado la XIV Xuntanza de Bandas de Gaitas impulsada por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural.

La cita contará con la participación de las agrupaciones Ciudá de Llión (León), Templarios del Oza (Toral de Merayo, León) y Saxum (Gijón, Asturias). Los conciertos comenzarán a partir de las 19.00 horas y se celebrarán en la plaza de Puerta Obispo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Tras ellos habrá un pequeño pasacalles entre la parte trasera de la Catedral de León y el aparcamiento de San Pedro para continuar con la música de las gaitas, en este caso en movimiento.

Este evento musical de acceso libre y gratuito se sumará a otros programados en el marco de las fiestas de San Froilán, como el XIX Festival Celta Internacional Reinu de Llión en la Plaza Mayor entre los días 24 y 26 de septiembre.