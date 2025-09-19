La música tradicional regresa en San Froilán a León capital con la XIII Xuntanza de Bandas de Gaitas el próximo día 27

LEÓN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La música tradicional volverá a ser protagonista de las fiestas de San Froilán, en León capital, con la XIII Xuntanza de Bandas de Gaitas el próximo día 27 en la plaza de Puerta Obispo a las 19.00 horas.

La presente edición de la Xuntanza de Bandas de Gaitas contará con la participación de las bandas Ciudá de Llión (León), Templarios del Oza (Toral de Merayo-León) y Saxum (Gijón-Asturias).

El objetivo de esta iniciativa es recuperar y poner en valor la gaita, un instrumento tradicional que se encuentra en riesgo de desaparición. Gracias a las bandas participantes y sus característicos repertorios, los leoneses podrán disfrutar de la música popular en directo, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Cada una de las actuaciones tendrá una duración de 15 minutos y, al finalizar los conciertos, se realizará un pequeño pasacalles desde la plaza de Puerta Obispo hasta el aparcamiento de San Pedro.