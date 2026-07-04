ÁVILA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El XIX festival Músicos en la Naturaleza reúne a más de 13.000 asistentes en Gredos como referente de promoción del medio natural en una edición que ha registrado un 59 por ciento de público procedente de fuera de la Comunidad y un impacto económico superior a los dos millones.

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha destacado este sábado, antes del inicio de la cita musical, el valor de este festival como una iniciativa que une cultura, promoción del patrimonio natural y desarrollo económico para el medio rural.

Más de 13.000 personas disfrutarán hoy en la Sierra de Gredos de las actuaciones de Alan Parsons, Deep Purple y Burning, una asistencia superior a la media histórica del festival desde su nacimiento en 2006.

El 59 por ciento de los asistentes procede de fuera de Castilla y León, principalmente de la Comunidad de Madrid (32 por ciento), Extremadura (16 por ciento) y Castilla-La Mancha (8 por ciento).

"Músicos en la Naturaleza demuestra que es posible unir cultura, conservación y desarrollo rural", ha expresado la consejera, quien ha destacado que este festival acerca miles de personas a uno de los espacios naturales más emblemáticos de Castilla y León, fomenta el respeto por el patrimonio natural y genera una importante actividad económica para los municipios del entorno, lo que contribuye a impulsar un turismo responsable y sostenible.

La organización distribuirá este año 12.000 kits ambientales compuestos por una bolsa de rafia reutilizable, un vaso reciclable, una bolsa para residuos y un cenicero portátil, con el objetivo de reducir la generación de residuos y favorecer el reciclaje durante el evento.

El dispositivo previsto para garantizar el desarrollo del festival está integrado por cerca de 600 profesionales de Sacyl, Protección Civil, Guardia Civil, Cruz Roja, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, además del personal de seguridad privada, aparcamientos, transporte y producción.

La Junta ya trabaja en la vigésima edición de Músicos en la Naturaleza, que se celebrará en 2027 y conmemorará los veinte primeros años de un festival que, desde 2006, ha reunido en Gredos a algunas de las principales figuras de la música nacional e internacional.

La Consejería de Medio Ambiente y Energía agradece la implicación de todas las administraciones, entidades, profesionales, ayuntamientos del Parque Regional y vecinos del entorno, cuya colaboración resulta imprescindible para el éxito de Músicos en la Naturaleza año tras año.