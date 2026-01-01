Nace a las 21.17 horas el primer bebé soriano del año

Archivo - Imagen de un bebé. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SORIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer bebé soriano de 2026 ha nacido en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria a las 21.17 horas de este día 1 de enero.

Se trata de un niño, de nombre Emir, y ha pesado 3,300 kilos. Dado lo tardío del nacimiento, hasta este viernes no se conocerán más detalles si así lo estima la familia.

La provincia de Soria ha cerrado el año 2025 con un total de 478 nacimientos, lo que supone un incremento en 32 bebés respecto a los 446 nacimientos del año 2024.

Se trata de una buena noticia pues desde 2010, cuando hubo 702 nacimientos, la cifra no ha dejado de descender salvo algunos años aislados en los que el incremento fue de unas pocas unidades.

Por otro lado, según informa la Junta, el último nacimiento de 2025 se produjo ayer miércoles 31 de diciembre, a las 9.45 horas, en el Hospital Universitario Santa Bárbara.