Nace Morania, la primera comunidad energética de la provincia de Ávila.

ÁVILA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ávila cuenta ya con su primera gran Comunidad Energética de la provincia, que ha arrancado bajo el nombre de Morania Sociedad Cooperativa Castilla y León.

La institución provincial, a través de la Agencia Provincial de la Energía (APEA), ha impulsado la creación de esta comunidad que está constituida por los ayuntamientos de Adanero, Gotarrendura, Muñosancho, Mingorría y Bernuy de Zapardiel, todos ellos de la comarca de La Moraña.

Según ha explicado el diputado de Asuntos Europeos, Energía y Turismo, Armando García Cuenca, el proyecto se inició a principios de 2025 y, tras varios meses de trabajo técnico y coordinación institucional, el pasado noviembre se firmó el acta fundacional que dio forma jurídica a la entidad.

El acto de constitución formal tuvo lugar el pasado día 16, lo que ya marcó el comienzo "operativo" de este proyecto en común de los cinco consistorios. Para la Diputación de Ávila supone un "paso muy relevante en la cooperación municipal para avanzar hacia un modelo energético más sostenible, justo y participativo en el medio rural". Gracias a la oficina de APEA, que presta asesoramiento integral a este tipo de iniciativas, se ha podido dotar al proyecto de "una base técnica sólida y de un enfoque participativo desde sus primeras fases".

Los alcaldes impulsores de la iniciativa han explicado que Morania se encuentra aún en una fase inicial, "con mucho recorrido por delante y numerosos retos que afrontar en los próximos meses" y consideran que "el trabajo técnico y la implicación ciudadana serán claves para consolidar este modelo".

Aun así, la constitución oficial de la Comunidad supone "un hito significativo y sitúa a La Moraña como un referente provincial en el desarrollo de nuevos modelos energéticos locales basados en la colaboración institucional y social". De hecho, la Comunidad Energética Morania está abierta a que se sumen a ella más consistorios.

A partir de ahora, desde el proyecto europeo LIFE BECKON, en el que la APEA participa como socio, se dará el apoyo y acompañamiento en las siguientes fases de ejecución de la comunidad energética. La comunidad energética cuenta, además, con la empresa New Pulso como socio colaborador, así como con la participación, a título particular, del experto abulense Francisco del Río Fernández.

Asimismo, ha solicitado una ayuda del Programa de Energías Renovables Innovadoras del Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, con el objetivo de reforzar la viabilidad económica de las primeras actuaciones previstas.