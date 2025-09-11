Narbona charla con los socialistas segovianos sobre el pacto para un plan nacional contra la crisis climática

SEGOVIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha visitado Segovia para mantener una charla con una treintena de afiliados, en la sede provincial del partido, sobre la propuesta de pacto nacional para elaborar un plan contra el cambio climático.

Narbona ha comenzado el ciclo de charlas que el PSOE de Segovia va a realizar una vez al mes, según ha anunciado el secretario general provincial y diputado nacional, José Luis Aceves, que ha agradecido a Narbona iniciar con un "tema potente", dada la actualidad que ha sufrido Castilla y León en las últimas semanas con los incendios forestales.

En términos similares se ha pronunciado el secretario general de organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, que se ha preguntado "¿por qué Alfonso Fernández Mañueco no cesa a su consejero de Medio Ambiente, Suárez-Quiñones, cuando el parlamento regional ha pedido su reprobación?". Además, ha felicitado a Aceves por "los dos años en los que ha trabajado para lograr las leyes que mejoran la situación de los bomberos forestales y lso agentes medioambientales".

Por su parte, Cristina Narbona ha comentado el contenido de lo que quería expresar a sus compañeros segovianos, sobre un pacto nacional "al que todas las fuerzas políticas, excepto alguna que niega el cambio climático, deben unirse, para poder negociar medidas para combatir un fenómeno que es una evidencia, que está amenazando la seguridad de lso ciudadanos y la prosperidad económica".

El sector agropecuario o el turístico pueden ser víctimas económicas de la amenaza climática, según Narbona, por lo que ha anunciado que se ha comenzado un "proceso participativo, liderado por la vicepresidenta tercera, minsitra de transición ecológica", en el que se está consultando a sindicatos, expertos, científicos y técnicos de prevención y extinción de incendios. Narbona ha anunciado que "el Gobierno ha lanzado diez medidas básicas", que serán el guión para trabajar e incorporar "todo lo que parezca sensato".

Para la presidenta del PSOE, no cabe duda de que a los ciudadanos "les preocupa esta cuestión, voten lo que voten", y ha citado prueba el resultado que se acaba de publicar desde el CIS donde el 75 por ciento de los encuestados quieren que haya un pacto de estado frente a la emergencia climática.

Según Narbona, antes de final de año estima que el presidente del Gobierno se podrá reunir con las presidencas de las comunidades autónomas, por lo que espera que el Partido Popular, con muchas presidencias autonómicas y alcaldías, "haga caso a lo que va a ser un clamor social para ponerse de acuerdo".