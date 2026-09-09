'Natyurcyl' busca abrir el turismo en CyL a España y al mundo con una feria que se celebrará del 25 al 27 de septiembre

Diaz Pico durante la presentación de la Feria Naturcyl en Madrid. - JCYL

VALLADOLID/MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha presentado hoy en Madrid la IX Feria Internacional de Turismo de Naturaleza de Castilla y León 'Naturcyl' y ha aseverado que este evento es "un punto de encuentro para quienes entienden que naturaleza, turismo y desarrollo rural no son realidades separadas, sino partes con un mismo proyecto de futuro".

En este sentido, Díaz Pico ha apuntado que la "ambición" de la Junta con 'Natrucyl' y con el turismo de Castilla y León "no termina en los límites" de la Comunidad ya que Castilla y León "quiere abrirse a España y al mundo".

"Queremos que nos conozcan, que permanezcan más tiempo entre nosotros y que descubran una tierra que conserva algo cada vez más valioso: espacio, naturaleza, patrimonio, autenticidad y una forma de vida profundamente ligada al territorio", ha afirmado el consejero durante la presentación de la Feria, que se celebrará en n el Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia, del 25 al 27 de septiembre.

Asimismo, Diaz Pico ha explicado que la Junta participa como patrocinador principal de 'Naturcyl' porque la colaboración entre las administraciones y la iniciativa privada "es una herramienta eficaz para impulsar proyectos capaces de generar actividad económica en el territorio".

Por ello, el consejero de Cultura, Deportes y Turismo ha señalado que "el patrocinio público tiene que servir para algo, tiene que producir resultados, abrir mercados y generar oportunidades", y ha precisado que esa será también una de las líneas de trabajo de su Consejería.

'Naturcyl' se celebrará "en un espacio único" como es la localidad de El Real Sitio de San Ildefonso, en la provincia de Segovia, que cuenta con un "importante potencial de turismo de naturaleza" con recursos como el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, las Hoces del río Duratón, las Hoces de río Riaza, la Sierra Norte de Guadarrama, así como la reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso - El Espinar.

La edición once de esta feria, que el pasado año despertó el interés de más de 10.000 personas y 1.500 participaron en los diferentes talleres y actividades programadas, lleva por lema Territorio vivos. El mundo rural como guardián de la naturaleza'.

Se trata, según el consejero de consejero, des destacar el papel esencial del mundo rural en la conservación de los paisajes y la biodiversidad, ya que, según sus propias palabras, los nuestros pueblos "no son un decorado, el medio rural no es un museo al aire libre, es un hogar, trabajo, es empresa, tradición y futuro".

En esta edición, ya han conformado su participación 80 expositores de siete comunidades autónomas y de España y Portugal e incluye un amplio programa de promoción turística con diferentes acciones promocionales y un expositor de 36 metros cuadrados para mostrar las actividades y recursos turísticos de Castilla y León.

También incluye un intenso programa de actividades abiertas a todos los públicos, que incluye conferencias, debates y la realización de actividades en la naturaleza, como rutas a caballo, rutas de senderismo, actividades en familia y talleres escolares, así como la presencia de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León.

Como complemento de estas acciones promocionales, la feria mantiene la apuesta por la profesionalización de este encuentro; un lugar donde la oferta de servicios y propuestas de los empresarios sean escuchadas y valoradas por los turoperadores nacionales e internacionales.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte se desarrollará un viaje de familiarización del 24 al 27 de septiembre con 15 operadores turísticos, tanto nacionales como internacionales, especializados en turismo de naturaleza.

"Queremos pasar de enseñar Castilla y León, a vender Castilla y León; de promocionar nuestros recursos a convertirlos en productos capaces de competir; y de recibir visitantes a generar relaciones comerciales estables", ha destacado Díaz Pico.