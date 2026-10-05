Nava del Rey acogerá el II Encuentro Internacional de Cetrería con más de 100 participantes y exhibiciones

Un momento de la presentación del encuentro. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nava del Rey (Valladolid) acogerá, del 10 al 12 de octubre, el II Encuentro Internacional de Cetrería, una cita de carácter gratuito que reunirá a más de 100 cetreros y contará con exhibiciones, un campeonato oficial, conferencias especializadas y un espacio expositivo.

El evento dispondrá de una carpa de más de 1.000 metros cuadrados que albergará a 20 expositores dedicados al sector de la cetrería y a productos artesanos de la provincia de Valladolid. En esta área participarán empresas de telemetría, artesanía en cuero, alimentación animal, control de fauna y exhibiciones de aves, señalan desde la organización a través de un comunicado.

En los terrenos adyacentes al Vivero de Nava del Rey se celebrará el campeonato de cetrería, que disputará sus fases clasificatorias los días 10 y 11 de octubre, reservando la mañana del 12 de octubre para las finales.

La competición repartirá más de 15.000 euros en premios entre los cuatro primeros clasificados de las modalidades de altanería (halcones a paloma), bajo vuelo (azores a perdiz y harris a faisán), pequeñas aves (a codorniz) y velocidad (para halcones, híbridos y gerifaltes). El orden de participación se determinará mediante un sorteo el viernes 9 de octubre, a las 19.30 horas, en Medina del Campo.

La programación de la actividad incluye también conferencias sobre el diagnóstico endoscópico y sus aplicaciones en la reproducción, la presentación de un libro acerca de la historia de la cetrería y la entrega de un reconocimiento a Jacques Renaud por su labor en la conservación, protección y divulgación del medio natural.