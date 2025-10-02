Navalmanzano celebrará con 1.000 raciones de patatas con costilla el cuarto evento 'Gastro-Km0' de Alimentos de Segovia

SEGOVIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de 'Gastro-Km0', evento de 'Alimentos de Segovia', marca de la Diputación, se celebrará el sábado 18 de octubre en Navalmanzano, con la preparación de 1.000 menús de patatas con costilla para promocionar los productos cercanos de la despensa provincial.

La diputada de Promoción Provincial, responsable de 'Alimentos de Segovia', Magdalena Rodríguez, ha recordado que en las ediciones anteriores de 'Gastro-Km0' se prepararon "platos de cochinillo en Turégano, lechazo en Sacramenia y caldereta de cordero en Prádena", por lo que se ha decidido presentar al público la tradición gastronómica de Navalmanzano con un plato que se consume de forma habitual en sus celebraciones, que se basa en "las patatas, de amplio cultivo en la comarca, y la costilla, con ganaderos y empresas cárnicas asentadas aquí".

La cita, organizada junto al Ayuntamiento de la localidad, repartirá "mil raciones de este guiso popular, preparado por cocineros de la provincia, y acompañado de vino o agua, pan y fruta", que esperan que puedan ser fresas, "porque los campos de Navalmanzano son productores de la planta, que luego se exporta para el cultivo del fruto", ha añadido Rodríguez.

Los menús tienen un coste de 10 euros y entre los tickets vendidos habrá un sorteo posterior de tres cestas con productos de Alimentos de Segovia. Ya se han puesto a la venta en la biblioteca municipal, en el Ayuntamiento de la localidad, en La Venta Tabanera y en los establecimientos de Panadería Los Mellizos, tanto en Segovia capital como en Carbonero el Mayor.

Con Magdalena Rodríguez ha estado el alcalde de Navalmanzano, Pablo Ángel Torrego, que ha agradecido a la Diputación "contar con Navalmanzano y promocionar la actividad agrícola del municipio".

Torrego ha explicado que el pueblo tiene cuatro grandes viveros que trabajan todo el año para producir plantas de fresa, cebolla y espárrago, y que para un municipio de 1.000 habitantes, "la temporada de recogida es muy importante, porque casi dobla el número de personas, por la mano de obra temporera, sobre todo de países del Este europeo".

Sobre esta población temporal, el alcalde de Navalmanzano ha expresado el deseo sobre el doble empadronamiento, y ha pedido que "quien debe resolverlo (en alusión al gobierno de España) permita los trámites para aumentar el censo municipal de Navalmanzano y mantener un número estable de vecinos que permitiría mejorar los servicios a los habitantes".

Para Torrego, la muestra de la importancia de estas medidas se da en "alrededor de 30 personas que en estos años decidieron quedarse en Navalmanzano de forma definitiva, trabajando todo el año en los viveros o en pueblos de la comarca".

Sobre el 'Gastro-Km0', el programa comenzará a las dos de la tarde con la bienvenida del grupo de dulzainas Caña y Tudel en el parque grande de Navalmanzano. Tras la inauguración oficial, se servirá la comida popular y se cerrará la jornada con una actuación musical a partir de las 17.30 horas.

Si el tiempo no es favorable, se trasladará el evento al polideportivo Don Pepe. La organización cuenta con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse), la Asociación de Camareros de Segovia, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Segovia y su Provincia, los Cocineros de Cascajares y la Asociación de Sumilleres de Segovia (Asusego).

El alcalde Pablo Torrego ha animado a vecinos y visitantes a "disfrutar de la hospitalidad de Navalmanzano y de un plato que sabe a raíces, a tierra y a familia".