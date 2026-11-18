Presentación del Plan de vialidad invernal de la Junta de Castilla y León - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ubicación en tiempo real de las máquinas quitanieves a través del Punto de Acceso Nacional (NAP) y la integración directa de la información sobre incidencias de la red autonómica de carreteras con los sistemas de la Dirección General de Tráfico (DGT) constituyen las principales novedades de la campaña de vialidad invernal 2026-2027 de la Junta de Castilla y León.

El dispositivo ha sido presentado este miércoles tras la reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial, encabezada por el consejero de la Presidencia, José Luis Sanz Merino, junto con los delegados territoriales de las nueve provincias y las responsables de las dos áreas implicadas: la consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, y la vicepresidenta segunda y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.

Según ha explicado Sanchidrián, la incorporación de la posición de los vehículos quitanieves al NAP permitirá que los conductores conozcan en tiempo real dónde operan estos equipos a través de los sistemas de navegación que integren esta herramienta, lo que, como ha subrayado, facilitará la planificación previa de los desplazamientos, especialmente en puertos de montaña y tramos con mayor incidencia de nieve y hielo.

Asimismo, la integración de los datos de la red autonómica con los sistemas de la DGT permitirá compartir información "coordinada y actualizada" sobre incidencias, cortes y restricciones de circulación para evitar discrepancias entre administraciones y ofrecer al ciudadano datos en tiempo real.

"Durante un episodio de nieve tan necesario como disponer de máquinas quitanieves es que los ciudadanos sepan qué carreteras presentan dificultades y qué limitaciones de circulación existen", ha afirmado la titular de Movilidad.

Para afrontar los próximos meses, la Junta movilizará un operativo compuesto por 475 profesionales encargados de tareas de vigilancia, prevención, conservación y retirada de nieve, 153 máquinas quitanieves, 135 infraestructuras de almacenamiento de fundentes y unas reservas superiores a las 10.000 toneladas de estos materiales.

En el ámbito tecnológico, el plan incorpora también el proyecto Territorio Rural Inteligente, que cuenta ya con 127 dispositivos instalados y ultima la puesta en marcha de otros 18 equipos conectados a una plataforma de monitorización para conocer el estado de las carreteras, las condiciones meteorológicas y las reservas de fundentes con antelación.

A ello se suman 26 paneles de señalización inteligente situados en puntos de alta montaña de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, desde los que se informa a distancia sobre cortes, restricciones o el uso obligatorio de cadenas antes de acceder a los puertos.

"Mantener las carreteras en las mejores condiciones posibles no es únicamente una cuestión de movilidad, sino también de acceso a los servicios públicos, de actividad económica y de seguridad, sobre todo, para las personas", ha asegurado Sanchidrián, quien ha apelado a la prudencia de los conductores y ha pedido consultar el estado de las vías antes de viajar.

Por su parte, la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, ha subrayado que la estrategia de vialidad invernal se asienta sobre cuatro pilareS "prevención, planificación, coordinación y respuesta organizada y rápida ante las emergencias", al tiempo que ha recordado que, en el momento en que se declara una alerta meteorológica en contacto permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se activa el Centro Coordinador de Emergencias, el Grupo de Rescate, la Unidad de Apoyo Logístico en Situaciones de Emergencia (Uale) y una red de más de 3.000 voluntarios de Protección Civil en todas las provincias, además de herramientas de aviso como los mensajes SMS a alcaldes y el sistema 'Es-Alert'.

DATOS DE LA PASADA CAMPAÑA

En este sentido, ha detallado que durante la pasada campaña se registraron 14 episodios de nevadas que generaron 1.283 llamadas al servicio 112, casi el 90 por ciento vinculadas a la movilidad y las carreteras, entre ellas 664 solicitudes de sal y quitanieves en vías interurbanas, 493 avisos por conductores atrapados, 120 peticiones de medios en cascos urbanos y seis rescates, además de activarse en una ocasión el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Nevadas en Castilla y León (Plancal).

La vicepresidenta segunda ha destacado también la coordinación entre consejerías --como Medio Ambiente, Sanidad, Cultura o Familia para movilizar centros sanitarios, helicópteros, albergues o residencias--, así como con diputaciones provinciales, ayuntamientos, mancomunidades, Guardia Civil, Policía Nacional y empresas privadas suministradoras de servicios básicos como gas, energía o telefonía.

"La vialidad invernal la asentamos sobre cuatro pilares: en primer lugar, la prevención, la planificación, la coordinación y, por supuesto, la respuesta que hay que dar ante las situaciones que se producen", ha concluido Blanco tras recordar que la Agencia de Protección Civil lanzará una campaña informativa sobre consejos de autoprotección a través de la web del 112 y las redes sociales.