Las Naves Nido consolidan 18 negocios en expansión y 75 empleos en Valcorba (Soria) a la espera de incorporarse a Cylog

El alcalde de Soria, Javier Antón, y el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, visitan el polígono de Valcorba. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Naves Nido del Polígono de Valcorba en Soria mantienen su plena ocupación y consolidan actualmente 18 negocios en expansión y 75 puestos de trabajo mientras esperan su incorporación a la red Cylog.

El alcalde de Soria, Javier Antón, y el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, han visitado las instalaciones donde han destacado que los datos "avalan el éxito del modelo de apoyo al emprendimiento y, al mismo tiempo, evidencian la necesidad de seguir creciendo para responder a la demanda existente".

Durante la misma, han conocido de primera mano algunos de los proyectos que crecen en Valcorba, entre ellos Ilurbeda Cosmetics, dedicada a la fabricación de perfumes y cosmética natural, así como las energéticas Sumar Energía y Hotta y Bee Aser S.L., dedicada a la apicultura.

El alcalde de Soria, Javier Antón, ha puesto en valor un proyecto desarrollado conjuntamente durante años y que acompaña al emprendedor desde la formación hasta la implantación y consolidación de su empresa.

El primer edil ha destacado que las instalaciones llevan años prácticamente al cien por cien y que la demanda de nuevos espacios confirma el cambio experimentado en el ecosistema emprendedor soriano.

Los datos acumulados reflejan además el recorrido del programa con 35 empresas que han pasado por el recurso desde su puesta en marcha, con la generación a lo largo de su trayectoria 133 puestos de trabajo. En estos momentos, las instalaciones están completamente ocupadas y mantienen 75 empleos.

COLABORACIÓN DE LA JUNTA

Javier Antón ha aprovechado los buenos resultados para reiterar una de las principales reivindicaciones municipales como es la construcción de una tercera fase de Naves Nido con colaboración de la Junta de Castilla y León a través del Plan Soria.

"Viendo el éxito que está habiendo, la demanda que hay de naves, es fundamental que la Junta colabore con este proyecto, con esa tercera fase", ha señalado.

Antón ha defendido que el éxito no se limita a conseguir que nazcan nuevos negocios, sino también a aumentar sus posibilidades de supervivencia. En este sentido, ha destacado el "paracaídas" que supone el acompañamiento conjunto de Cámara y Ayuntamiento y la mayor durabilidad de las iniciativas empresariales desarrolladas bajo este modelo.

El alcalde ha ampliado sus reivindicaciones al conjunto del polígono de Valcorba y ha reclamado a la Junta un "apoyo definitivo" que permita competir en igualdad de condiciones con otros enclaves empresariales de Castilla y León.

Actualmente existen tres o cuatro proyectos empresariales sobre la mesa, algunos con licencias e informes técnicos en diferentes fases de tramitación, a los que se suma el proyecto Numantia como iniciativa tractora para el polígono con más de 70 millones de euros de inversión.

Antón ha reclamado especialmente que se desbloquee la planificación logística para la provincia. Así, ha recordado que Soria participó en mesas de trabajo promovidos por la Junta y ha lamentado que, después de una legislatura, todavía no se conozca cuál es el plan previsto para la ciudad y Valcorba. "Necesitamos una política logística y vemos cómo la Junta, en este caso, no ha cumplido", ha indicado recordando que es la única provincia fuera del Cylog.

CONCRECIÓN DE LA INVERSIÓN

El alcalde también ha pedido que el esfuerzo inversor realizado por la administración autonómica en otros polígonos, se extienda a Valcorba. "Necesitan ponerse de acuerdo y colaborar de una vez por todas", ha manifestado, tras lo que ha reclamado a los responsables autonómicos que "concreten su apuesta por el polígono y por la capital".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Alberto Santamaría, ha coincidido en la necesidad de ampliar las instalaciones ante la falta de espacio disponible. Santamaría ha explicado que, con el vivero al completo, "ya no es posible seguir creciendo "hacia dentro" y que la prioridad debe ser generar nuevas oportunidades para evitar que Soria pierda tejido empresarial, inversión y puestos de trabajo.

"Esto está funcionando, el esquema del proyecto Impulso Emprende está funcionando, con lo cual no nos queda otra que crecer", ha resumido Santamaría, quien considera imprescindible la colaboración de las administraciones para acometer nuevas inversiones.

El presidente de la Cámara ha incidido también en el papel de las Naves Nido como rampa de lanzamiento para los emprendedores. "El sistema combina un precio inicial reducido con bonificaciones vinculadas, entre otros aspectos, al empleo y a la inversión, facilitando que empresas que comienzan su actividad puedan ganar competitividad", ha apuntado.

Santamaría ha matizado que este tipo de herramientas "ayudan a reducir la brecha competitiva respecto a otros territorios" y permiten "retener el talento, retener la inversión, retener los puestos de trabajo y, sobre todo, el emprendimiento en Soria".

"La diversidad de actividades instaladas actualmente en las Naves Nido refleja también la evolución del proyecto, con iniciativas vinculadas a la biotecnología, energías renovables, eficiencia energética, acuicultura, industria, cosmética natural, tecnología, textil o fabricación, entre otros sectores", ha recalcado el presidente de la entidad cameral.