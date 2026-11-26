La Navidad más brillante llega a Valladolid con un nuevo espectáculo en la calle Santiago y un abeto de 30 metros - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha dado la bienvenida a la Navidad con el encendido de la iluminación que llenará de luz, color y ambiente festivo las calles y plazas de la ciudad a través de más de 3,15 millones de puntos de luz iluminarán un total de 89 calles y 27 plazas de la ciudad, once ubicaciones más que el pasado año, con una decoración que llegará a distintos barrios y espacios de la ciudad.

El alcalde de la capital vallisoletana, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, han sido los encargados de protagonizar el encendido navideño, que ha marcado el inicio de una de las épocas más especiales del año ante la mirada de los cientos de vecinos que se han dado cita en la céntrica Plaza Mayor.

En declaraciones a los medios antes de encender la iluminación, el primer edil ha señalado que las novedades de este año buscan reforzar el ambiente navideño y ha deseado que la iluminación sirva para trasladar a los vallisoletanos un mensaje de "ilusión, magia y solidaridad".

Durante su intervención, el regidor también ha trasladado un mensaje de solidaridad a los habitantes de Ceuta, a quienes ha dedicado el encendido de las luces, al tiempo que ha expresado que la Navidad constituye un momento para acordarse de quienes atraviesan situaciones difíciles y ha asegurado desde Valladolid su "mayor cariño" a los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Carnero ha justificado además la elección del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, como encargado de pulsar el botón del encendido por su vinculación con uno de los momentos de mayor alegría vividos este año.

En concreto, ha recordado la celebración del pasado 19 de julio, cuando la selección española de fútbol conquistó su segunda estrella en el Mundial y la Plaza Mayor de Valladolid, al igual que otras plazas del país, acogió las celebraciones por el triunfo.

Por su parte, Louzán ha agradecido la invitación del alcalde y ha destacado la presencia de "miles" de vallisoletanos en las calles para asistir al encendido de la iluminación navideña. Además, ha relacionado el acto con la celebración del Mundial y ha señalado que la consecución de la segunda estrella por parte de la selección española ha permitido recuperar una ilusión que, a su juicio, era necesaria para el país.

La Plaza Mayor se ha convertido en el epicentro de esta celebración con un espectáculo único que ha combinado música y luz. La actuación del Coro Gospel 'Good News' de Simancas, integrado por más de 40 voces, ha puesto la banda sonora a una tarde muy especial desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid con un repertorio de gospel festivo y navideño.

Los integrantes del coro han contado también con seis instrumentistas de viento-metal distribuidos en los balcones de la Plaza Mayor, que han aportado un atractivo componente escénico a la propuesta, acompañada también de una tirada de fuegos artificiales.

IMPORTANTES NOVEDADES

La campaña de iluminación llega con importantes novedades que renuevan la ambientación navideña de Valladolid, ya que la iluminación se ha extendido por un total de 89 calles y 27 plazas de la ciudad, once ubicaciones más que el año anterior, y con más de 3.155.400 puntos de luz que combinan nuevos diseños y propuestas ornamentales con elementos ya reconocibles de la Navidad vallisoletana.

Entre las principales novedades destaca el nuevo espectáculo 'Bosque de Navidad', que ha transformado la calle Santiago en un bosque urbano de luz, con estructuras inspiradas en la naturaleza, copos suspendidos y cascadas luminosas que crean una atmósfera cálida y envolvente.

Esta instalación está compuesta por doce pórticos, 45 copos de cuatro caras, tres árboles luminosos ornamentales y 675 caídas de luz. Además, el diseño ha incorporado motivos fabricados con tecnología Luxdeko, una apuesta por la innovación y la sostenibilidad que permite crear elementos ornamentales mediante fabricación aditiva, favoreciendo un mejor aprovechamiento de los materiales y la reducción de residuos.

Otra de las grandes novedades se encuentra en la Plaza Mayor, que estrena un abeto de nuevo diseño de 30 metros de altura, acompañado de motivos luminosos en los soportales.

La decoración combina luz blanca cálida y blanca pura con elementos en tonos dorados e incluye una estrella de cuatro caras de tres metros, reforzando el protagonismo de este espacio emblemático como uno de los principales puntos de encuentro de la Navidad.

La iluminación se completa con una nueva estrella ubicada en la Plaza Zorrilla, vinculada al proyecto de iluminación promovido por Caja Rural de Zamora que volverá este año con la 'Plaza de los Deseos' en las calles Ferrari y Fuente Dorada, el espectáculo de ocho pórticos de Portugalete, el Belén de la Plaza de San Pablo, y los motivos de la Plaza de la Rinconada y la Plaza del Salvador, además de una amplia variedad de arcos, figuras, árboles y elementos decorativos distribuidos por diferentes barrios y zonas de la ciudad.

En total, la propuesta contempla 20 pórticos, 474 arcos luminosos, 14 farolas decoradas, 61 motivos agrupados, 23 figuras de suelo, 11 pinos y 61 árboles de distintos tamaños.

El encendido navideño se ha llevado a cabo por parte del Ayuntamiento, a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo, la Cámara de Comercio de Valladolid, Avadeco, Fecosva y la colaboración de Caja Rural de Zamora, Hyundai - Hyupersa y El Corte Inglés.

HORARIOS DE ILUMINACIÓN

Durante las próximas semanas, el horario de iluminación de la ciudad comenzará a las 18.00 horas y estará encendido hasta las 22.00h hasta el 17 de diciembre, y hasta las 22.30 horas del 18 de diciembre al 6 de enero de 2026.

La Plaza Mayor y las calles adyacentes como Santiago, Pasión, Calixto Fdez. de la Torre, Lencería, Ferrari y Plaza Fuente Dorada se iluminarán todos los días del periodo navideño desde las 18.00h hasta las 00.00 horas hasta el 17 de diciembre y hasta la 1.00 del 18 de diciembre hasta el 6 de enero de 2027.

El encendido de la Plaza Portugalete tendrá lugar de 18.00h a 00.00 horas hasta el 16 de diciembre, de 18.00 a 19.00h el 17 de diciembre, de 18.00h a 20.15 horas los días 18 y 19 de diciembre, de 18.00 a 21.15 horas los días 20 y 31 de diciembre y de 18.00 a 01.00 horas del 21 de diciembre al 6 de enero.