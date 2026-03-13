Un negociador de la Guardia Civil de Burgos trata de que se entregue un hombre que ha secuestrado a un taxista

BURGOS 13 Mar. (EUROPA PRESS) - Un negociador de la Guardia civil de la comandancia de Burgos, está intentando que el hombre que ha secuestrado a un taxista en Madrid y que se ha encerrado en una casa de la localidad burgalesa de Villoruebo, se entregue.

Según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, desde las 8:00 horas que se produjo el suceso, la Guardia Civil está pendiente de las evolución de este secuestro.

También ha confirmado que el negociador está en la localidad de la Sierra de la Demanda, para intentar que el hombre que ha secuestrado al taxista, y que está armado, "deponga su actitud".

La Benemérita ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en la localidad burgalesa.