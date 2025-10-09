Nena Daconte clausurará en Pesquera de Duero (Valladolid) el Festival de Música Milla de Oro del Vino este sábado

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor del municipio vallisoletano de Pesquera de Duero acogerá este sábado, 11 de octubre, a partir de las 22.30 horas, el concierto de Nena Daconte para clausurar la primera edición del Festival de Música Milla de Oro del Vino, una iniciativa de la Diputación de Valladolid que busca fusionar dos de los "grandes" pilares de la provincia: la cultura y el vino.

En este marco, el diputado de Promoción Agroalimentaria, Consumo y presidente del Patronato de Turismo, Moisés Santana, ha sido el encargado de presentar este cierre de ciclo, en el que la cantante madrileña pondrá el broche a un programa que se define como "un reflejo de cómo la tradición y la modernidad pueden combinarse para ofrecer una experiencia única". La entrada será libre y gratuita hasta completar el aforo.

Antes de la actuación de Nena Daconte, el público podrá disfrutar, desde las 21.00 horas, del grupo invitado Ralea, que amenizará la velada con versiones de rock, según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

Santana ha destacado que este festival "es mucho más que una serie de conciertos; es una declaración de intenciones", ya que busca que tanto los vallisoletanos como los visitantes puedan "disfrutar de la riqueza cultural y vinícola que define la provincia".

Además, ha subrayado "la vocación itinerante del certamen", que en próximas ediciones recorrerá los distintos municipios de la Milla de Oro del Vino.

En esta contexto, el ciclo arrancó el pasado 20 de septiembre en un espacio de "gran valor histórico y arquitectónico", la iglesia de San Juan Bautista de Pesquera de Duero, con un concierto a tres voces protagonizado por la soprano Ainhoa Arteta, la soprano Montserrat Martí y el barítono Luis Santana. Al día siguiente, 21 de septiembre, fue el turno del pianista vallisoletano Diego Fernández Magdaleno.