Nicanor Sen ensalza el "honor" y la "cercanía" de la Guardia Civil en CyL

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, en los actos conmemorativos en León por la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CYL

LEÓN 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha ensalzado el "honor" y la "cercanía" de la Guardia Civil, que conmemora este lunes, 12 de octubre, a su patrona, la Virgen del Pilar.

Sen ha participado en los actos conmemorativos de la festividad que se han llevado a cabo en León, donde ha trasladado el reconocimiento del Gobierno de España a los hombres y mujeres que integran el cuerpo y a sus familias.

Sen ha destacado especialmente la dimensión territorial del trabajo que desarrolla la Guardia Civil en Castilla y León, una comunidad extensa, dispersa y eminentemente rural, donde el cuerpo tiene bajo su responsabilidad más del 97 por ciento del territorio, aproximadamente 91.400 kilómetros cuadrados.

"En miles de pueblos de esta tierra, muchos pequeños y alejados de los grandes núcleos de población, la Guardia Civil es mucho más que seguridad: es cercanía, protección y presencia del Estado", ha señalado.

El delegado del Gobierno ha incidido en que esa presencia constituye una garantía para quienes viven en el medio rural, donde los agentes desempeñan diariamente sus funciones en carreteras, montes, explotaciones agrícolas y ganaderas, pequeños municipios y numerosos espacios alejados de los principales centros urbanos.

Asimismo, ha defendido la necesidad de interpretar las estadísticas de criminalidad "con rigor y sin generar alarmas injustificadas", al tiempo que ha incidido en la obligación de "reforzar" las capacidades policiales frente a fenómenos como las estafas informáticas, los delitos cometidos a través de Internet y las nuevas modalidades de delincuencia.

Otro de los ejes de la intervención del delegado del Gobierno ha sido el valor del "honor", profundamente vinculado a la historia y a la identidad de la Guardia Civil. En este sentido, Sen ha defendido que el honor no debe entenderse únicamente como una tradición o una referencia histórica, sino como una forma cotidiana de entender el servicio público.

El delegado ha destacado, igualmente, valores como "la vocación de servicio, la disciplina, la lealtad, la cercanía y el compromiso con los ciudadanos", y ha agradecido la labor de quienes prestan servicio diariamente en Castilla y León, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

También ha tenido palabras de reconocimiento para las familias de los guardias civiles, por el respaldo que prestan a quienes desarrollan una profesión que exige "disponibilidad, movilidad, sacrificios personales y una especial vocación de servicio".

Sen ha trasladado finalmente a los integrantes de la Guardia Civil el "reconocimiento, el respeto y el compromiso del Gobierno de España con quienes trabajan diariamente para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos".

"Detrás de cada uniforme hay una persona, una familia y una vocación de servicio. Y detrás de cada intervención hay ciudadanos que confían en que, cuando las cosas se complican, alguien acudirá para ayudarles", ha apuntado.