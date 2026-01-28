La nieve afecta a las rutas escolares de CyL, con más de 13.000 alumnos sin poder ir a clase

Nevada en Salamanca. - MANUEL LAYA

VALLADOLID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13.363 alumnos no han podido acudir al colegio debido a los efectos de la borrasca 'Kristin', con las provincias de Salamanca, Ávila y Zamora como principales afectadas.

La nieve ha dificultado el tránsito por las rutas escolares de la Comunidad. En concreto, en Salamanca no han asistido al colegio un total de 5.097 alumnos. En Ávila, por su parte, los afectados han sido 3.905, mientras que en Zamora han sido 1.905 los niños que no han podido acudir a sus centros.

También supera el millar de afectados Segovia, con un total de 1.362 alumnos sin colegio; mientras que ya por debajo de esa cifra se sitúan las provincias de León, con 732; Palencia, 185; Valladolid, 164; Soria, ocho y Burgos, con cinco.