La nieve mantiene cortada la DSA-191 en Candelario y obliga a usar cadenas en siete carreteras en CyL

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los copos de nieve caídos y acumulados en las últimas horas mantiene cortada la DSA-191 en Candelario (Salamanca) y obliga a usar cadenas en siete carreteras a su paso por Castilla y León, entre ellas otro tramo de la misma DSA y el puerto de montaña de la AS-228 que comunica Asturias con la provincia de León.

Además y según los datos aportados por la DGT, este miércoles, 7 de enero, es necesario circular con cadenas por la N-625 en Riaño y por la N-621 en Santa Olaja de la Varga, ambas en la provincia de León, y en la BU-571 en Río de la Sía y BU 574 en Ahedo de las Pueblas, en Burgos.

Por último, la nieve obliga a usar cadenas este miércoles en la SA-203 a su paso por la Peña de Francia, en la provincia de Salamanca.

A esto se une que hay otra carretera en nivel amarillo por nieve, la N-630 en Arbás del Puerto, donde está restringida la circulación de vehículos pesados y se ha fijado una restricción temporal de velocidad de 60 kilómetros por hora, y siete en nivel verde.