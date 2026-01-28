La nieve obliga a cerrar los CEAS de Linares, Guijuelo, Alba de Tormes y Ledesma

Quitanieves en El Maillo. - DIPUTACIÓN

SALAMANCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nevada que ha caído en Salamanca desde primera hora de la madrugada ha provocado una incidencia generalizada en toda la provincia con dificultades para la circulación, especialmente en zonas de mayor altitud, y el cierre de los CEAS de Linares, Guijuelo, Alba de Tormes y Ledesma.

Desde la Diputación de Salamanca se ha informado que la institución mantiene el trabajo con todos los medios disponibles en la red provincial de carreteras para minimizar los efectos del temporal y mejorar las condiciones de tránsito.

Para hacer frente a esta situación, la Diputación, a través su área de Fomento y delegación de Carreteras y parque de maquinaria, ha desplegado en la provincia un dispositivo compuesto por seis camiones quitanieves con cuña y equipos repartidores de fundentes, además de tres equipos retén, con furgonetas, personal operativo y vehículos de capataces-vigilantes, que realizan un seguimiento continuo del estado de las vías, como ha indicado en un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos han dado prioridad actualmente a las zonas estratégicas y con más afluencia de tráfico. En la zona I trabajan dos camiones quitanieves, especialmente en el acceso al Hospital de los Montalvos.

Hasta la zona II se ha desplazado un camión quitanieves que circula por las vías con mayores problemas de tráfico. Por último, en la zona III han limpiado las vías otros tres camiones quitanieves para mejorar el tránsito de vehículos.

Desde la Diputación de Salamanca se ha insistido en la necesidad de "extremar la precaución, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y atender a las indicaciones de tráfico, mientras los servicios provinciales trabajan para garantizar la seguridad vial y la movilidad en toda la provincia".