La nieve obliga a cortar tres carreteras de CyL y dificulta la circulación en casi una treintena

Archivo - Coche con cadenas para la nieve - PROTECCIÓN CIVIL/TWITTER - Archivo

VALLADOLID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve obliga a cortar tres carreteras de Castilla y León y dificulta la circulación en alrededor de una treintena de vías con distintas restricciones a las 10.45 horas de este domingo, 25 de enero, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, se encuentran cortadas por la nieve la SA-203 en El Cabaco y la DSA-191 en Candelario, ambas en la provincia de Salamanca, así como la ZA-103 en San Martín de Castañera (Zamora).

En rojo, con prohibición de camiones, articulados y autobuses y uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno, están la AV-932 en Casas de Navancuerna (Ávila), AV-901 en Puente Nueva (Ávila), SA-201 en La Alberca (Salamanca), LE-142 en Foncebadón (León), BU-820 en Ibeas de Juarros (Burgos), LE-333 en Maraña (León), LE-331 en Puebla de Lillo (León) y en Redipuertas, LE-234 en Siero de la Reina, LE-233 en Besande, LE-126 en La Baña y BU-571 en Río de la Sia.

Asimismo, la AV-913 en Serranillos y AV-941 en San Martín del Pimpollar (Ávila), así como la SG-615 en Pradera de Navalhorno (Segovia) y la SO-830 en El Quintanarejo (Soria) se ven afectadas con situación en amarillo, lo que implica prohibición a camiones y articulados.

Por último, en verde, transitables con precaución, se encuentran la A-6 en Quintanilla de Combarros (León), CL-505 en Tornadizos de Ávila, N-502 en Solosancho (Ávila), N-110 en Villatoro (Ávila), CL-615 en Pinto del Rio (Palencia), CL-626 en San Pedro de Cansoles (Palencia), CL-627 en Cervera de Pisuerga (Palencia), N-6 en La Jarosa (Madrid) a Navas de San Antonio (Segovia), N-621 y N-625 en Riaño (León), CL-601 en La Pradera de Navalhorno (Segovia), N-630 en Arbas del Puerto (León) y Villamanín de la Tercia (León).

Además, en relación con otros fenómenos meteorológicos, la DSA-180 se encuentra cortada por vientos en La Hoya (Salamanca), desde hace unos días, y la visibilidad es reducida en la A-52 en Padornelo (Zamora).