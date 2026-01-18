La nieve provoca el corte de la ZA-103 en San Martín de la Castañeda (Zamora) y afecta a otras nueve carreteras en CyL

Archivo - Coche con cadenas para la nieve. - PROTECCIÓN CIVIL/TWITTER - Archivo

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve provoca el corte total de la ZA-103 en San Martín de Castañeda y afecta a otras nueve carreteras de Castilla y León, según información de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultada por Europa Press a las 11.00 horas de este domingo, 18 de enero.

En concreto, la ZA-103 tiene la circulación interrumpida desde el kilómetro 8 al 16, en ambos sentidos hacia Laguna Peces, un incidente que se produce desde la mañana de este domingo por la nieve caída e la zona.

Las nevadas, que afectan desde hace dos días a la Comunidad, si bien los avisos ya se han desactivado para este domingo, han provocado incidentes en otras carreteras, como en la AS-228 en Villasecino (León), que se encuentran desde la noche del sábado en aviso rojo con obligación de uso de cadenas o neumáticos de invierno, y prohibición de circulación de camiones, articulados y autobuses.

La N-621 en Riaño (León), la N-630 en Villamanín de la Tercia (León), la A-1 en Fontioso (Burgos) y la CL-627 en Rabanal de los Caballeros (Palencia) también están afectadas por las nevadas recientes, aunque a menor escala, pues se señalan como transitable con precaución.

No obstante, otras carreteras de la Comunidad sufren restricciones por el mismo fenómenos meteorológico pero desde hace días o semanas, como la DSA-191, cortada en Candelario (Salamanca) desde el pasad o21 de diciembre. También en Salamanca, la SA-203 en Peña de Francia tiene prohibida la circulación de grandes vehículos y obligado el uso de cadenas o neumáticos de invierno desde el pasado 27 de diciembre.

Igualmente, la BU-571 en Rio de la Sía y la BU-574 en Ahedo de las Pueblas tienen las mismas restricciones desde el 6 de enero por nieve.