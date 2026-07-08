Niños de Medina (Valladolid) realizan un proyecto para construir un municipio sostenible en un curso de CyL Digital

El viceconsejero de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Luis Enrique Ortega, junto a otras personas en el centro asociado de CyL Digital en Medina del Campo (Valladolid). - JCYL

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 8 (EUROPA PRESS)

Niños de entre nueve y trece años participan esta semana en un curso de Diseño e Impresión 3D que se imparte en la localidad vallisoletana de Medina del Campo en el marco del Programa CyL Digital de la Junta, una iniciativa en la que trabajan en un proyecto para construir un municipio sostenible.

El viceconsejero de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Luis Enrique Ortega, acompañado del concejal de Hacienda en Medina del Campo, Luis Carlos Salcedo, han visitado a los alumnos participantes en el curso que se celebra hasta el viernes en el centro asociado de la localidad.

En el marco de esta formación, los menores participan en un proyecto de innovación social en el que trabajan en el diseño y la creación de una maqueta colaborativa, donde la "historia del patrimonio y la tecnología se unen para construir la Medina Sostenible".

Se trata de una formación que invita a los más pequeños y jóvenes a utilizar la tecnología para "imaginar, innovar y construir su ciudad de manera más sostenible" a partir del diseño y la impresión 3D desde cero con un software especializado, así como identificar y solucionar problemas en el proceso de impresión y la optimización de parámetros para mejorar la calidad de los diseños.

"Es una de las actividades más innovadoras que se ofrecen este verano dentro de la programación de CyL Digital, en la que se une historia, innovación y tecnología para construir una Medina del Campo a través de los diseños 3D", ha remarcado el viceconsejero, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

Este es uno de los 78 cursos que se ofertan este mes de julio en la Comunidad con temáticas muy prácticas, dirigidas a todo tipo de públicos.

En general, en la provincia de Valladolid se encuentran 26 de los 350 centros asociados del programa CyL Digital, y se han impartido 3.448 actividades de las cuales 478 se han celebrado en el medio rural. El número de asistentes a estas formaciones alcanza los 33.982.

REGRESO DE LAS OLIMPIADAS

Además, a través del Programa CyL Digital, la Junta de Castilla y León organiza por segundo año consecutivo las Olimpiadas CyL Digital, una iniciativa educativa gratuita dirigida a niños y jóvenes de entre nueve y 14 años.

Esta propuesta, que combina el aprendizaje tecnológico con la actividad física y el trabajo en equipo, recorrerá 14 localidades de Castilla y León entre julio y agosto, se enmarca en el Programa de Cooperación Transfronteriza de España y Portugal (POCTEP).

Durante las jornadas, los participantes recibirán formación práctica en diseño digital, programación creativa, impresión 3D y robótica en movimiento, y utilizarán herramientas como Canva, Scratch, Makey Makey y tecnología de impresión tridimensional.

Las sesiones están estructuradas en dos mañanas consecutivas (diez horas en total), en las que también se realizarán juegos deportivos interactivos para aplicar los conocimientos adquiridos.

Las fechas y localidades confirmadas son La Lastrilla (Segovia), del 6 al 8 de julio; Espirdo (Segovia), del 13 al 15 de julio; Benavente (Zamora), los días 13 y 15 de julio; Alba de Tormes (Salamanca), 16 y 17 de julio; Nava del Rey (Valladolid), 20 y 22 de julio; Simancas (Valladolid), 21 y 22 de julio; Sotillo de la Adrada (Ávila), 23 y 24 de julio; Villanueva del Campo (Zamora), 23 y 24 de julio; Ponferrada (León), 27 y 28 de julio; Cabrerizos (Salamanca), 27 y 28 de julio; Medina del Campo (Valladolid), 29 y 30 de julio; Crespos (Ávila), 3 y 4 de agosto; Carrizo de la Ribera (León), 6 y 7 de agosto, y Aldeatejada (Salamanca), con fechas aún por confirmar.

Toda la información está disponible en Olimpiadas CyL Digital. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma gratuita a través del número de atención ciudadana 900 909 752 o mediante correo electrónico en ayuda@cyldigital.es .