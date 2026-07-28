Noche "favorable" en Ávila, con control de reproducciones y posibilidad de realojos en municipios evacuados

La Guardia Civil corta el acceso a Navas del Marqués, último pueblo confinado por los incendios de Ávila. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha calificado de "favorables" los trabajos que el dispositivo ha llevado a cabo esta noche en los distintos focos del incendio que asola la provincia de Ávila estos días, con la contención de reproducciones por las "altas temperaturas" y la posibilidad de "relajar" medidas en los municipios que se encuentran evacuados o confinados.

Durante su comparecencia en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Navaluenga, en la que ha estado acompañada por la consejera Medioambiente y Energía de Junta, Maria González Corral, Sen ha desgranado la actuación en los frentes del incendio.

Así, en la zona de Mijares y Gavilanes, ha relatado como el salto de llama desde la parte alta del puerto se pudo "frenar y contener durante la noche con fuego técnico" y que, para las próximas horas, se realizarán trabajo "aéreos y de tierra" para el remate y la consolidación de la zona.

En cuanto a la zona sur y sureste, la noticia positiva es que el perímetro "no ha avanzado" pese a las reproducciones por las "altas temperaturas" y a lo lardo del día se intentará "consolidar con medios terrestres y helitransportados".

Por último, en la zona del río Cofio ha apuntado que se ha hecho un "ataque con mucha fuerza" desde la parte de la Comunidad de Madrid, que se complementa con las tareas de "vigilancia y control del perímetro" desde la vertiente abulense.

MEDIDAS DE RELAJACIÓN

En este contexto, Nicanor Sen ha apuntado la posibilidad de "relajar" medidas en las localidades que se encuentran evacuadas o confinadas si se cumplen con las "medidas de seguridad". Todo dependerá de la información que se extraiga del vuelo de reconocimiento diario que informa al Mando Único.

Con el confinamiento de ayer de Las Navas del Marqués son 16 núcleos de población evacuados y cuatro confinados los que hay en la provincia de Ávila.

En cuanto a la previsión meteorológica para hoy, se prevén rachas de viento entre los 25-35 kilómetros hora de componente sur y sureste. Además, también se estima un incremento de las temperaturas y se llegará a los 33 grados, con una humedad relativa por debajo del 40 por ciento, unas previsiones, que el delegado del Gobierno ha calificado de "favorables", si bien ha advertido de la llegada de una nueva ola de calor que les hará extremar la "vigilancia" en todos los frentes.

AVISO POR ALTAS TEMPERATURAS

Por su parte, Margía González Corral ha subrayado los trabajos realizados por el dispositivo durante la noche, para recordar que el Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy una nueva orden por el aviso de altas temperaturas con medidas que limitan el uso de maquinaria entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Además ha trasladado a los ciudadanos de las poblaciones afectadas el apoyo de la administración autonómica. "Somos conscientes de esta situación y trabajamos de manera conjunta para analizar cuál es la situación y poder tomar las medidas de desconfinamiento o de realojo, eso sí, siempre que se cumplan esas condiciones de seguridad", ha finalizado.