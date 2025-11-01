La noche de Halloween en Valladolid se salda con dos menores ebrias trasladadas, cinco actas y 96 denuncias

Archivo - La noche de Halloween concluye sin incidencias graves en Valladolid tras un operativo que se ha saldado con dos menores ebrias trasladadas al hospital por intoxicación etílica, cinco actas a menores y 96 denuncias por consumo de alcohol - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La noche de Halloween concluye sin incidencias graves en Valladolid tras un operativo que se ha saldado con dos menores ebrias trasladadas al hospital por intoxicación etílica, cinco actas a menores y 96 denuncias por consumo de alcohol en la vía publica, según han informado fuentes de la Policía Municipal a Europa Press.

Así se desprende del servicio especial de prevención de consumo de alcohol en Halloween de la Policía Local de la capital vallisoletana en las zonas de Moreras, Rosaleda, Poniente y Curtidores.

Un operativo en el que los agentes también han requisado una pistola de bolas, una defensa extensible, un rotulador de grafitis y un montón de botellas.