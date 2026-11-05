'Las Noches de Clunia' ofrecerán cuatro espectáculos en Burgos con el humor como hilo conductor

BURGOS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Principal de Burgos acogerá los días 6, 13, 20 y 27 de noviembre, a las 21.00 horas, las cuatro representaciones de la XXVIII edición de 'Las Noches del Clunia', que ofrecerá una programación que combina "creatividad, humor y nuevas formas de expresión escénica" como así lo ha asegurado la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros.

El ciclo está impulsado mediante la colaboración entre el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos (UBU) y llegar a la XXVIII edición es "es una magnífica noticia para la ciudad" ya que supone que es "un proyecto que ya está más que consolidado, que ha sabido mantener también el interés del público y renovar cada año su capacidad de sorprender al público", como ha apuntado Ballesteros.

Asimismo, la concejala ha subrayado que el ciclo ha creado una "relación especial entre el escenario y los espectadores", que convierte los viernes de noviembre en una experiencia cultural "reconocible y esperada".

El teatro Principal acogerá durante los cuatro viernes de noviembre, "cuatro propuestas escénicas que explorarán como eje explicativo de toda la programación el humor. El humor desde distintos lenguajes".

La programación arrancará con 'Flamenco Oh' de la mamo de Yllana, "donde la tradición flamenca dialogará con la comedia gestual y la modernidad". El 13 de noviembre será el turno de 'Los Absurdos del Teatro', que llevarán a escena 'A protestar a la Gran Vía', donde el humor es "más irónico, más inteligente y donde el protagonista es la palabra".

El 20 de noviembre, el tercer espectáculo llegará con la compañía de Oporto 'Do Chapito', con una versión "muy libre" de la obra de William Shakespeare, 'El rey Lear' y que se lleva a cano en colaboración con la red de teatros de Castilla y León.

Cerrará el ciclo la compañía 'Uaha' y su un espectáculo musical de humos 'Nozing' que transportará al público a "un mundo de sorpresas y emociones a través de la música experimental".

Las entradas tienen un precio de 10 euros y se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Principal, en la Casa de Cultura de Gamonal, en el Cultural Cordón y en el Centro de Arte de Caja de Burgos, así como por internet a través de la página web de Teleentradas.