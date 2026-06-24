Las Noches Mágicas de La Granja trae a Luz Casal, Víctor Manuel y una de las últimas actuaciones de Medina Azahara

El alcalde de La Granja, Samuel Alonso (centro), con los promotores de los cuatro ciclos, durante la presentación de las Noches Mágicas. - EUROPA PRESS

SAN ILDEFONSO (SEGOVIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha presentado la nueva edición de las Noche Mágicas de La Graja, en cuya programación figuran actuaciones de Luz Casal, Víctor Manuel y una de las últimas apariciones de Medina Azahara, en la que es su gira de despedida de los escenarios.

Como ya se ha consolidado en San Ildefonso, la programación cultural veraniega del Real Sitio está formada por cuatro ciclos: las propias Noches Mágicas, el festival de jazz La Granjazz, el Festival en Familia y las Noches del Real Sitio, que en su totalidad suman más de 30 espectáculos repartidos por distintos espacios del municipio, como ha destacado el alcalde granjeño, Samuel Alonso.

La representante de la Fundación Katarina Gurska, entidad organizadora de las Noches del Real Sitio, Estíbaliz Ugalde, ha explicado que la presente edición ya se ha iniciado con la inauguración del sábado 13 de junio, con la actuación de la Orquesta Sinfónica del Real Sitio.

Ugalde ha repasado el resto del ciclo, donde hay espectáculos de piano con temas clásicos, una colaboración con el Festival renacen para mostrar un cancionero basado en los Reyes Católicos, números de danza y un homenaje a la zarzuela como actuación vocal de esta edición.

Por su parte, el promotor del Festival en Familia, el mago local Héctor Sansegundo, ha presentado un ciclo centrado en el circo, la magia y los espectáculos de calle, que este año se ha ampliado hasta cubrir una semana completa, con representaciones diarias cada tarde, que este año amplían los escenarios para llevar parte del ciclo a Valsaín.

El promotor de La Granjazz, José Luis Gutiérrez, ha detallado que, como en lo santeriores dieciocho años que ya ha cumplido la muestra de jazz, ésta se desarrollará durante tres jornadas, con estilos desde la cumbia, el mambo, el bolero, a la salsa y el tango. Gutiérrez ha destacado además el escenario prodigioso de la Puerta de la Reina, que convierte el ciclo en una muestra de música especial, al desarrollarse mientras cae la noche sobre el escenario barroco.

Por su parte, el promotor de las Noches Mágicas, Festival Internacional de Música y Danza, Carlos López, ha mostrado el calendario de esta edición, con once noches, del 31 de julio al 15 de agosto. Entre los cabezas de cartel del verano, López ha confirmado las actuaciones de Víctor Manuel, en formato de solista el 6 de agosto, y Luz Casal, que presentará nuevo trabajo el 8 de agosto.

El ciclo también incluirá una de las últimas actuaciones de Medina Azahara, en la que es su gira de despedida como grupo, y una nueva aparición, por quinto año consegutivo, del violinista Ara Malikian, siempre demandado por el público, que en esta edición estará acompañado por dos jóvenes arpistas, que forman el dúo Biharpa.

Otra de las actuaciones que ha señalado López es la muestra de música de cine, este año dedicada al eclipse solar, para lo que se han elegido temas de Zimmer y Williams con sintonías de películas del espacio y la ciencia ficción. Todas las actuaciones de las Noches Mágicas repetirán escenario en el Patio Central de la Real Fábrica de Cristales.

En el plano económico, los promotores han detallado que el precio de las entradas para las Noches Mágicas oscila entre los 20 y los 70 euros, en función del espectáculo y la zona de asiento, mientras las sesiones de las Noches del Real Sitio tienen un coste de 10 euros por noche.

En cuanto a la afluencia de público, los organizadores han estimado en torno a 14.000 espectadores los que asisten a las Noches Mágicas, unas 3.000 personas en el conjunto del programa de las Noches del Real Sitio, un aforo de más de 400 personas sentadas "muchas ya con la costumbre de traer su propia silla", ha matizado el alcalde Alonso, para La Granjazz, y más de 1.000 personas en cada tarde de las cinco del ciclo Festival en Familia.

Además, el alcalde ha resaltado el impacto de la actividad cultural del verano en La Granja "y en localidades vecinas", como muestran las ocupaciones en el sector hotelero local, derivadas tanto de la afluencia de público como de la presencia de los equipos artísticos durante las distintas semanas de programación.

Samuel Alonso ha cerrado el acto agradeciendo el trabajo conjunto de todos los promotores y la ayuda de las distintas entidades privadas y públicas que colaboran en el patrocinio de los cuatro ciclos culturales del verano en el Real Sitio de San Ildefonso.