Las 'Noches del Patrimonio' de Salamanca se amplía a dos días, 11 y 12 de septiembre

El concejal de Cultura y Turismo, Ángel Fernández, durante la presentación de Las Noches del Patrimonio - EUROPA PRESS

SALAMANCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Turismo de Salamanca, Ángel Fernández Silva, ha presentado este jueves las propuestas incluidas en 'Las Noches del Patrimonio', una nueva edición que, como novedad, se extenderá a dos jornadas este año, los días 11 y 12 de septiembre.

La programación combina arte, patrimonio y participación ciudadana, con propuestas para todos los públicos y actividades que llevarán la creación contemporánea a algunos de los espacios más singulares de la ciudad con una programación que combina arte, patrimonio y participación ciudadana.

El apartado 'Escena Patrimonio' contará este año con dos propuestas de acceso gratuito hasta completar aforo, así, el viernes 11 de septiembre, a las 19.00 horas, los jardines de Santo Domingo acogerán el estreno absoluto de 'Hábita', de Melania Olcina, intérprete, coreógrafa y videoartista española.

El sábado 12 de septiembre, a las 22.30 horas, la plaza del Concilio de Trento acogerá 'De Neandenthal a Sapiens', un espectáculo de gran formato con música en directo que combina artes escénicas, patrimonio arquitectónico y tecnología audiovisual. La propuesta incorpora videomapping sobre fachadas y espacios patrimoniales y el sonido de órganos históricos interpretados en directo.

Por otro lado, el programa Abierto Patrimonio permitirá disfrutar de dos jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y recorridos teatralizados en diferentes espacios de la ciudad. Ieronimus tendrá acceso libre de 22.30 a 00.30 horas, mientras que Scala Coeli, Monumenta Salmanticae, el Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas y la Iglesia de la Vera Cruz podrán visitarse de 21.00 a 00.00 horas.

En ese mismo horario se podrá visitar el Museo del Cerro de San Vicente y disfrutar de la experiencia de realidad virtual en el Pozo de Nieve y el Botánico.

El Parque Arqueológico del Botánico permanecerá abierto para recorrido libre de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 horas. La Cueva de Salamanca podrá visitarse de 20.00 a 23.00 horas; el Museo de Historia de la Automoción, de 20.00 a 00.00 horas; y el Museo del Comercio, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

La programación incorpora asimismo visitas guiadas al Parque Arqueológico del Botánico, con las nuevas gafas de realidad virtual, el viernes y sábado, a las 20.30 horas.

En cuanto a las propuestas teatralizadas, el Museo de Historia de la Automoción ofrecerá visitas los días 11 y 12 de septiembre, a las 21.00 horas.

El recorrido 'Oculto en el Cielo de Salamanca' se podrá realizar el viernes 11, con tres pases, a las 18.30, 19.00 y 19.30 horas, mientras que el sábado 12, a las 20.00 horas, tendrá lugar la visita 'Lo que la Escuela de Salamanca aportó al mundo'.

Por último, el apartado 'Vive Patrimonio' incluye una propuesta familiar en la Fonda Veracruz, los días 11 y 12 de septiembre, con un recorrido virtual y viaje sensorial por Ieronimus, a cargo de Vrem y MacGui VídeoImagen. La actividad podrá realizarse de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas.

La programación se completa con las actividades culturales incluidas en las Ferias y Fiestas de Salamanca, entre ellas el musical 'Los Chicos del Coro', que se representará los días 11 y 12 de septiembre, con funciones a las 17.00 y 20.00 horas, en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM). Las exposiciones del DA2, con posibilidad de realizar visitas guiadas gratuitas a las diferentes muestras que acoge el Centro de Arte Contemporáneo, forman también parte de las propuestas en esta edición.