'Noches en San Benito' arranca el 9 de julio un verano musical con más de diez conciertos en este espacio de Valladolid

El gerente y director artístico de Xtrañas Producciones, Nacho Vicente, y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Hospedería de San Benito acogerá este verano más de una decena de conciertos durante los meses de julio y agosto que arrancarán con el ya consolidado ciclo de 'Noches en San Benito' del 9 al 12 de julio al que sucederán Universijazz (14 al 17), 'Música con Equis' (del 21 al 23 del mismo mes) y una actuación de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla el 7 de agosto para finalizar.

Así lo ha señalado la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, quien ha presentado la propuesta acompañada por el gerente y director artístico de Xtrañas Producciones, Nacho Vicente, quien ha dado a conocer el ciclo 'Música con Equis' con el que se celebran 25 años de esta productora vallisoletana.

Carvajal ha señalado que con esta programación se cierra un "círculo fantástico" con lenguajes y formas de vivir la música diferentes y una variedad musical que pretende dirigirse a todas las sensibilidades.

Así, el pistoletazado de salida al verano musical en la histórica Hospedería lo dará el ciclo 'Noches en San Benito', que reunirá a Zapata Tenor, Pasión Vega, Mayte Martín y a la fadista Cristina Branco, una de las voces más importantes de las últimas décadas.

El primero de los conciertos será el 9 de julio (22.00 horas) con el espectáculo 'Gigantes', un homenaje a la música en español protagonizado por Zapata Tenor que, acompañado por un cuartetto de cuerda y guitarra, reinterpretará canciones emblemáticas de Rosalía, Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Shakira o Antonio Vega desde una original mirada inspirada en la música clásica.

El propio intérprete define este concierto como un espectáculo de "música a fuego lento" en un mundo marcado por la inmediatez en el que 'Gigantes' invita a la escucha reposada de algunas de las composiciones más populares de las últimas décadas. Zapata es uno de los tenores más destacados de la actualidad y ha protagonizado exitosos conciertos en la Opera House de Nueva York, la Ópera de Berlín, el Theater an der Wien de Viena la Deutsche Oper am Rhein o el Palacio de Bellas Artes de Bruselas.

HOMENAJE A ALMODÓVAR

El viernes 10 de julio a la misma hora subirá al escenario Pasión Vega, reconocida como una de las voces más personales y admiradas de la música española actual, que llegará a San Benito con 'Pasión Almodóvar', un homenaje al universo cinematográfico del director manchego a través de las canciones que han puesto banda sonora a las películas más icónicas de Almodóvar.

Vega estará acompañada de un cuarteto liderado por el virtuoso pianista Moisés P. Sánchez, los temas que forman parte de la memoria de varias generaciones dialogan con nuevos matices y acompañan al espectador en un viaje emocional por la filmografía de Almodóvar.

A continuación, el sábado 11 de julio (22.00 horas) actuará Cristina Branco, una de las voces más reconocidas del fado contemporáneo que la concejal de Cultura ha destacado da el "salto" del Festival de Portugal para dirigirse a Berlín y hace parada en Valladolid en una gira europea que la llevará también este verano a Francia, Países Bajos o Bélgica.

Branco, que cuenta con 18 álbumes publicados y cerca de tres décadas de trayectoria internacional, presentará en directo 'Mãe', su nuevo trabajo discográfico, un recorrido por el fado tradicional que profundiza en la riqueza emocional y expresiva de este género.

El punto y final a 'Noches de San Benito' lo pondrá el 12 de julio a las 21.30 horas Mayte Martín con su espectáculo 'Arqueología de lo puro', una cita que reivindica la esencia del flamenco tradicional. Mayte Martín profundiza en la herencia de los ecos antiguos del cante para recuperar sus raíces y defender su vigencia artística y emocional.

La artista barcelonesa ha desarrollado una dilatada trayectoria en el cante, apuntalada con reconocimientos como la Lámpara Minera, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes o la Copa Pavón, un histórico premio recuperado en 2025 para rendir homenaje a Mayte Martín.

Las entradas para los conciertos de 'Noches en San Benito' pueden adquirirse desde el martes 16 de junio a través de la página web cultura.valladolid.es (canal con gastos de gestión). Desde el día 20 de junio estarán también disponibles en la taquilla habilitada en el exterior del patio de San Benito, abierta hasta el 8 de julio de martes a sábado y desde las 19.00 hasta el inicio de concierto los días de actuación.

El precio de las localidades es de 18 euros para los conciertos de Zapata Tenor y Mayte Martín, de 20 euros para el de Cristina Branco y de 35 euros para el de Pasión Vega.

'MÚSICA CON EQUIS'

El relevo a la música en San Benito, tras Universijazz (que organizan Ayuntamiento y Universidad de Valladolid), del 21 al 23 de julio llegará el ciclo 'Música con Equis', que conmemora los 25 años de la vallisoletana Xtrañas Producciones.

Nacho Vicente ha señalado que se trata de un ciclo que pretende celebrar un aniversario especial de esta productora, siempre vinculada a las artes escénicas y la música, que es el "eje central" de su trabajo.

El director artístico de Xtrañas Producciones ha explicado que se trata de una "primera edición", aunque ha reconocido que aún no se han planteado otras propuestas. "Ojalá sí", ha agregado.

Organizado por la propia productora con la colaboración de la FMC, el ciclo arrancará el martes 21 de julio con las actuaciones de Bringas y el vallisoletano Guille Jové. La banda vizcaína liderada por Gorka Bringas, exmiembro de The Flying Rebollos, presentará en Valladolid algunas de las canciones de Aprendices, su último trabajo discográfico.

Por su parte, el cantautor vallisoletano, una de las voces más singulares de la canción de autor vinculada al territorio, ofrecerá una propuesta vinculada a la música de raíz que reivindican el paisaje castellano y la memoria rural desde una mirada contemporánea.

Un día después, el miércoles 22 de julio será el turno de Soleá Morente, una de las voces más personales e innovadoras de su generación. Hija de Enrique Morente y la bailaora Aurora Carbonell, ha desarrollado una trayectoria marcada por la libertad creativa y la capacidad de integrar flamenco, pop experimental y electrónica.

El ciclo concluirá el jueves 23 de julio con la banda valenciana Santero y los Muchachos, una de las propuestas más reconocibles del rock español actual encabezada por Miguel Ángel Escrivá, antiguo integrante de La Pulquería.

Las entradas anticipadas para los conciertos de 'Música con Equis', disponibles en la plataforma Woutick (canal con gastos de gestión) tendrán un precio de 20 euros por jornada y 50 euros el abono para los tres días. Se reservarán 50 entradas de cada concierto para su venta en taquilla a un precio de 25 euros.

DESPEDIDA CON MÚSICA CLÁSICA

La programación musical del patio de San Benito se alargará hasta el 7 de agosto (22.00 horas y apertura de puertas a las 21.20) con el concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Sevilla (JOSS), de entrada libre hasta completar el aforo, que interpretará la Sinfonía nº 5 de Gustav Mahler bajo la dirección de Michael Thomas.

La actuación despedirá la tercera edición del Meeting JOSS, un encuentro orquestal de que reúne durante varios días a jóvenes que preparan conjuntamente un repertorio sinfónico bajo la tutela de profesores y directores especializados.

En esta edición participarán cerca de 100 jóvenes instrumentistas, seleccionados mediante audición, procedentes de distintos puntos de España y de otros países.

En esta ocasión, la formación interpretará la Sinfonía nº 5 de Mahler, una partitura monumental considerada una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico siglo XX por su fuerza expresiva, su intensidad emocional y una extraordinaria complejidad orquestal, que incluye el célebre Adagietto.