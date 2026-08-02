"Normalidad" en el incendio de Burgohondo (Ávila), en el que no se esperan reproducciones significativas esta noche

Terreno quemado por el incendio forestal entre Cebreros y El Tiemblo, a 28 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director técnico de extinción, Pablo Montejo, ha asegurado que la jornada de este domingo ha transcurrido con "normalidad" para el operativo contra el incendio originado en Burgohondo (Ávila), mientras no se prevén "reproducciones significativas" para esta noche.

Montejo ha explicado que a lo largo del día se ha tenido alguna "pequeña reproducción", siempre dentro del perímetro, mientras las que estaban "al borde" y "preocupaban un poco más", se han "atacado rápidamente con medios aéreos y personal de tierra".

La parte del incendio que más preocupaba era la de La Adrada, por las reactivaciones que tuvieron lugar el sábado, de manera que este domingo se ha seguido trabajando con maquinaria, medios terrestres y en colaboración con recursos de Castilla-La Mancha.

En el resto del incendio, las tareas han sido vigilancia en aquellos puntos que "llevan ya varios días sin reproducciones" y trabajo manual en aquellos "que estaban todavía un poco más calientes", ha indicado Montejo.

De cara a la noche, se espera que bajen bastante las velocidades del viento y "no se esperan reproducciones significativas como las noches anteriores", ha subrayado, para señalar "el combustible no recupera humedad hasta el día de mañana" y asegurar que el operativo sigue "atento al perímetro".