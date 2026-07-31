Notificados tres casos de Newcastle en Íscar, Navas de Oro y Paradinas que elevan a 26 los focos

Archivo - Imagen de una granja de pollos - JCYL - Archivo

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades veterinarias de la Junta de Castilla y León han notificado tres nuevos focos de enfermedad de Newcastle en las comarcas de Olmedo (Valladolid), de Santa María la Real de Nieva (Segovia) y de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) que elevan a 26 el total de focos.

Así consta en la documentación difundida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ha sumado tres focos a la anterior nota de actualización de situación de la enfermedad de Newcastle con fecha de 22 de julio. Estos tres focos suman un total de 114.917 aves entre pollos y gallinas ponedoras.

En el caso de Valladolid se trata de una granja de pollos tipo broillers ubicada en el término de Íscar con un censo de 73.792 animales que no estaban vacunados. Este caso fue notificado el pasado día 24.

Los otros dos casos se han notificado el día 28 de julio y hacen referencia a una granja de pollos tipo broillers ubicada en la localidad segoviana de Navas de Oro con un censo de 30.525 aves, sin vacunar, y a una granja de Paradinas de San Juan con 10.600 gallinas ponedoras con cuatro dosis de vacunas en este caso.

En todos los casos, las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) de la Junta de Castilla y León se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde se ha confirmado por PCR la presencia de una cepa velogénica del virus, ha informado el Ministerio.