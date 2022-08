Nueva concentración en Faramontanos (Zamora) en contra de las macrogranjas porcinas en la comarca de Tábara

FARAMONTANOS DE TÁBARA (ZAMORA), 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara ha organizado este domingo, 7 de agosto, una nueva concentración para mostrar su rechazo a las macrogranjas porcinas en la que se ha leído un manifiesto y se ha celebrado una rifa entre los participantes para recaudar fondos con los que financiar las acciones impulsadas por la asociación.

En este sentido, el manifiesto ha señalado que la lucha contra las granjas industriales porcinas "continúa, si bien algunos de los activistas se podrían sentir desanimados ante el avance de las obras de la macrogranja de Faramontanos de Tábara".

Sin embargo, la asociación ha recalcado que "éxitos como el último cosechado ante la justicia, que les ha permitido obtener por la vía judicial documentación sobre el proyecto a la que tenían derecho y que les estaba ocultando el Ayuntamiento, tienen que animar también a seguir adelante", dado que "si algo han aprendido en estos años es que solo luchando se consiguen mejorar las cosas".

"Si por algunos ayuntamientos fuera, como en el caso de Faramontanos, los vecinos no tendrían ningún tipo de información sobre los proyectos de macrogranjas, ya que prácticamente se enterarían cuando estuvieran en construcción", ha apostillado, para después criticar que "si hubiera sido por el Consistorio la macrogranja también se habría construido mucho antes".

"CUMPLIR A RAJATABLA"

A través del manifiesto, Pueblos Unidos de la comarca de Tábara ha subrayado que con sus protestas, sus exigencias de información y sus escritos "han conseguido obligar al Ayuntamiento y a la empresa a cumplir a rajatabla toda la normativa, a informarles y a informar a los vecinos, algo que han conseguido que se haya retrasado el proyecto hasta ahora".

Por ese motivo "hay que seguir en esta lucha frente a ayuntamientos que ponen una alfombra roja a la ganadería industrial y hacen todo lo posible para favorecerla", por ello la asociación "va a exigir siempre que se cumpla estrictamente la norma, para defender los intereses de los vecinos, que parece que a algunos sólo les importan cuando tienen que ir a votar".

"Van a seguir muy vigilantes, controlando las obras de Faramontanos y también el funcionamiento de la granja de Pozuelo, dado que ambos proyectos hayan seguido para adelante no va a significar que nosotros abandonemos la lucha".

De igual forma, han señalado que "no se van a cansar de repetir que las granjas industriales porcinas contaminan, dado que sus purines contaminan la tierra, las aguas y el aire".

Por último, el manifiesto ha concluido con una petición a los vecinos y participantes y es "que no os engañen, las macrogranjas no generan riqueza para los pueblos ni son la solución a los problemas de despoblación", asegura el comunicado, ya que "no crean ni un puesto de trabajo y, con su mera presencia, desincentivan el asentamiento de población y la creación de negocios turísticos y hosteleros".