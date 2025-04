Nueva condena para la exedil de Bobadilla (Valladolid), ahora por el hurto de una colonia en Vallsur

VALLADOLID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La que fuera concejal de Festejos de Bobadilla del Campo (Valladolid), Inés María F.S, cuenta ya con una nueva condena que sumar a su historial delictivo, en este último caso por el hurto de una colonia en un establecimiento de 'Vallsur' en la capital del Pisuerga, según informaron a Europa Press fuentes del caso.

En el presente procedimiento, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 3, dictada 'in voce' por el magistrado tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa de Inés y del varón que le acompañaba en el banquillo, David S.M, acuerda condenar a la primera como autora de un delito leve de hurto al pago de una multa de 1.440 euros y a su acompañante, por un delito de hurto, a seis meses de cárcel que no cumplirá debido a que la misma ha quedado en suspenso por espacio de tres años, periodo en el que el condenado no podrá volver a delinquir y deberá prestar trabajos en favor de la comunidad.

En cuanto a los hechos probados, los mismos se remontan al día 13 de abril de 2023 cuando, sobre las 15.00 horas, los acusados acudieron al establecimiento 'Druni', sito en el centro comercial 'Vallsur' de Valladolid donde se apoderaron de una colonia marca Love Me Silver EP 90 Tous, cuyo valor de venta es de 62,95 euros, mientras ella entretenía a la empleada y él aprovecho para esconder el frasco entre sus ropas. Acto seguido, ambos salieron del local sin abonar la colonia.

Se da la circunstancia de que David S.M. cuenta con numerosos antecedentes penales por delitos de hurto, con hasta un total de cuatro entre 2021 y 2022 que, junto con el último, suman más de 400 euros respecto del valor de los efectos sustraídos, mientras que la exedil de Bobadilla tiene en su haber dos sentencias condenatorias por estafa que suman globalmente cuatro años y nueve meses de privación de libertad y otra más, de fecha 8 de septiembre de 2022, por el hurto de objetos.

ESTAFAS A UN PRIMO Y UNA AMIGA

Una de esas condenas recibidas por la exconcejal, de dos años y medio de prisión, se produjo por engañar a un primo suyo al que ofreció mediación para que obtuviera una administración de lotería en Medina del Campo y del que obtuvo, sin hacer gestión alguna, casi 10.000 euros, mientras que la otra, consistente en dos años y tres meses de privación de libertad, fue por quedarse con el dinero que una amiga íntima había ido ingresando en una cuenta de la condenada en la creencia de que la misma pertenecía a la Agencia Estatal Tributaria y de que con ello quedaba libre de cargas el piso que pretendía vender.

También los padres de Inés María han tenido problemas con la Justicia. Casualmente, seis días después de que el TJSCyL ratificara la condena de su hija, la Audiencia de Valladolid sentó el 31 de enero de 2024 en el banquillo a los progenitores de la exconcejal, Francisco Javier F.S--fue también edil en Bobadilla--y María Jesús C.M, por falsificar unos certificados Covid aparentando que eran positivos para así evitar que fueran desahuciados por la titular de la vivienda donde vivían.

El juicio, sin embargo, no llegó a celebrarse debido a que los acusados pactaron finalmente una condena de dos años de cárcel y una multa de 1.080 euros como coautores de dos delitos de falsedad documental en concurso medial con dos delitos de estafa procesal en el que concurren la atenuante de reparación parcial del daño--habían abonado 300 euros de la indemnización--y la también atenuante cualificada de dilaciones indebidas.