Una nueva edición del ciclo 'Órgano en la liturgia' llegará a trece municipios de Valladolid este verano

Una nueva edición del ciclo 'Órgano en la liturgia' llega a trece municipios de Valladolid durante este verano - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición del ciclo 'Órgano en la liturgia', organizado por la Diputación de Valladolid junto al Arzobispado y la Universidad (UVa), llegará durante este verano a trece municipios de la provincia, con el objetivo de valorar el patrimonio organístico de la provincia y las restauraciones de los principales órganos de las iglesias.

Las actuaciones programadas comenzarán el domingo 5 de julio a las 13.15 horas en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Rueda con el organista Ignacio Prieto, según ha señalado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

El domingo 13 de julio Ignacio Prieto repetirá su actuación en la Iglesia de San Miguel Arcángel en Hornillos de Eresma a las 13.00 horas, mientras que, por su parte, la organista Carmen González, será la protagonista el domingo 19 de julio en la Iglesia de Santiago Apóstol en Alcazarén a las 12.00 horas.

El ciclo proseguirá el sábado 25 a las 20.00 horas, con la actuación de Marce García e n la Iglesia de San Miguel de Villalón de Campos, y para terminar el mes de julio, el domingo 26, a las 12.00 horas en la Iglesia de Santa María de Torrelobatón actuará el organista Hugo Martínez.

Ya en el mes de agosto, el domingo 2 a las 13:00 horas, será el turno de La Seca, donde repetirá Hugo Martínez en la Iglesia de la Asunción, y el domingo 9 de agosto a las 12.00 horas la Iglesia de Santa María de la Concepción de Castronuevo de Esgueva acogerá las notas de Marce García.

Más adelante, el sábado 15 de agosto a las 13.00 horas, en la Iglesia de Santa María Magdalena de Matapozuelos se podrá disfrutar del organista Álvaro Carretero, mientras que el domingo 16 de agosto el ciclo se trasladará a Medina de Rioseco, donde actuará el organista Pelayo Rodríguez a las 12.00 horas en la Iglesia de Santa María.

Ese mismo día, en la iglesia de Santa María de Olmedo a las 13.00 horas, actuará la organista Carmen González; el domingo 23 de agosto de agosto será Ría Garrido quién deleite a los asistentes de la Iglesia de San Pedro de Tordesillas a las 12.30 horas, y Nava del Rey, concretamente su Iglesia de Los Santos Juanes, también acogerá la actuación de Garrido el domingo 30 de agosto a las 12.15 horas.

Por último, Castromonte acogerá el día 6 de septiembre a las 13.00 horas, en la Iglesia de la Concepción de Nuestra Señora, al organista Pelayo Rodríguez González, quién será el encargado de finalizar el ciclo 'Órgano en la Liturgia 2026'.