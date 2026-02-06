Nueva edición en Valladolid del programa 'Vacaciones en Paz' para la acogida temporal de menores saharauis. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid impulsa una nueva edición del programa 'Vacaciones en Paz', una iniciativa de acogida temporal de menores saharauis durante los meses de verano.

La Asociación Amigos del Pueblo Saharaui gestiona este programa en Castilla y León desde el año 1996, con la colaboración del Ayuntamiento desde hace varios años mediante convenios específicos. El convenio firmado contempla una aportación económica municipal, destinada al pago de los vuelos de ida y vuelta de los menores desde los campamentos saharauis de Tindouf hasta Valladolid.

Durante su estancia en España, los menores son sometidos a revisiones médicas periódicas, reciben seguimiento y tratamiento en caso de ser necesario, compensan carencias nutricionales y refuerzan su conocimiento del español, segundo idioma oficial de la República Árabe Saharaui Democrática, además de vivir experiencias educativas, culturales y lúdicas que contribuyen a su desarrollo personal.

El programa persigue también objetivos de carácter social y comunitario, como permitir que la ciudadanía vallisoletana conozca de primera mano la realidad del pueblo saharaui, promover la participación en las iniciativas organizadas por la Asociación Amigos del Pueblo Saharaui y fortalecer los lazos de hermandad entre Valladolid y los campamentos de refugiados.

Desde el Ayuntamiento se valora especialmente el carácter humano, educativo y solidario de 'Vacaciones en Paz', que no solo mejora de forma directa la calidad de vida de los menores participantes, sino que también contribuye a sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad del pueblo saharaui, una población que lleva más de 50 años viviendo en situación de exilio y vulneración de derechos fundamentales.

Asimismo, el Consistorio destaca el papel fundamental de las familias de acogida, cuya generosidad y compromiso hacen posible que este proyecto continúe año tras año. La experiencia de acogida supone un enriquecimiento mutuo, creando lazos personales y culturales que perduran en el tiempo y fortalecen los vínculos históricos entre el pueblo saharaui y el pueblo español.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a informarse a través del teléfono 624 169 176 ó 635 672 911 o desde la página web: www.asva.es, y participar en este programa solidario, recordando que el plazo para solicitar la acogida de un menor durante el próximo verano finaliza en el mes de marzo. De este modo, se contribuye no solo al bienestar de la infancia saharaui, sino también a la construcción de una sociedad más justa, solidaria y comprometida con la cooperación internacional.