La nueva normativa de Tráfico obliga al Ayuntamiento de Valladolid a cambiar el ámbar intermitente en 232 cruces

Archivo - Semáfaro en ambar. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva normativa estatal de tráfico entra en vigor este jueves, 1 de octubre, con modificaciones que en algunos casos ya se aplican en la ciudad de Valladolid desde primeros de año, como la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), y con otras que obligarán al Consistorio a actuar, como la prohibición de la luz de ámbar intermitente que afecta a 232 intersecciones semaforizadas, en las que deberá ser luz fija.

El Ayuntamiento de Valladolid ha destacado en un comunicado recogido por Europa Press que la nueva normativa estatal de tráfico en materia de protección de los usuarios vulnerables consolida buena parte de las medidas que Valladolid ya incorporó hace casi un año a su regulación de los patinetes eléctricos y vehículos de movilidad personal (VMP).

La entrada en vigor del Real Decreto introduce otros cambios que requerirán actuaciones en la ciudad, entre ellos los relativos a la protección de los peatones en intersecciones semaforizadas.

Valladolid cuenta con 277 intersecciones reguladas semafóricamente, de las que 256 están centralizadas y permiten actuar desde el Centro de Control, mientras que las 21 restantes requieren actuaciones in situ. De ellas, 232 cuentan con estructuras semafóricas con giros regulados mediante luz amarilla (ámbar) intermitente que puede coincidir actualmente con la fase verde no intermitente para peatones.

LOS CAMBIOS HAN COMENZADO EL 22 DE SEPTIEMBRE

El Ayuntamiento ha asegurado que ha empezado a aplicar esos cambios la pasada semana, el 22 de septiembre, cuando se implantaron en la intersección de la avenida de Gijón con las calles Enseñanza y Sabina.

Debido al elevado número de intersecciones afectadas, la revisión y adaptación de las estructuras semafóricas se realizará de forma "progresiva" durante los próximos meses, comenzando por las situadas en las principales vías de la ciudad, entre ellas las avenidas de Salamanca, Burgos y Gijón.

En cuanto a la regulación de los patinetes, el Real Decreto 518/2026 establece un marco básico para la circulación de estos vehículos en toda España que está alineado con las medidas de seguridad recogidas en la Ordenanza Municipal Reguladora del Uso de los Ciclos y Vehículos de Movilidad Personal de Valladolid, aprobada en septiembre de 2025 y en vigor desde el 10 de octubre de ese año (BOE), que se empezaron a aplicar el 1 de enero de 2026.

De esta forma, el Ayuntamiento subraya que se anticipó a la regulación estatal al incorporar medidas que ahora pasan a aplicarse con carácter general, como el uso obligatorio del casco de protección para los conductores de VMP y la obligación de utilizar elementos luminosos o retrorreflectantes entre el ocaso y la salida del sol o cuando las condiciones meteorológicas o ambientales reduzcan sensiblemente la visibilidad.

La Ordenanza municipal también estableció una edad mínima para conducir estos vehículos.

La principal diferencia que introduce desde este jueves la normativa estatal para los usuarios de VMP afecta precisamente a este último requisito. Mientras que Valladolid estableció la edad mínima en 16 años, el nuevo Reglamento General de Circulación la fija en 15 años para todo el territorio nacional.

MÁS DE 1.300 DENUNCIAS DESDE ENERO.

La regulación municipal ha estado acompañada de una labor de vigilancia, control y seguimiento por parte de la Policía Municipal, "especialmente sobre aquellas conductas relacionadas con la seguridad de los usuarios de VMP y su convivencia con peatones y el resto de los vehículos".

Así, según datos del Ayuntamiento, entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2026 se han formulado 1.307 denuncias por infracciones incluidas en este ámbito de la Ordenanza.

La conducta más sancionada ha sido circular en VMP sin casco de protección homologado y adecuadamente abrochado, con 937 denuncias. A considerable distancia se sitúan las 153 denuncias por circular con VMP por aceras y otras zonas peatonales, las 66 por conducir un patinete siendo menor de 16 años, las 58 por transportar viajeros y las 43 por circular sin prenda o elemento luminoso o retrorreflectante durante la noche o en condiciones de visibilidad reducida.

Estos datos, según las mismas fuentes, reflejan que las principales obligaciones que ahora incorpora la normativa estatal "ya forman parte de la regulación y de la actividad de control desarrollada en Valladolid, reforzando el carácter anticipatorio de la Ordenanza municipal en materia de seguridad de los vehículos de movilidad personal".