La nueva plataforma turística de Salamanca alcanza 36.000 usuarios en sus tres primeros meses de funcionamiento. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La nueva Plataforma de Destino Inteligente de Salamanca ha alcanzado 36.009 usuarios y 90.835 páginas vistas durante sus tres primeros meses de funcionamiento. En este periodo, el portal ha registrado 41.874 sesiones y usuarios procedentes de más de 130 países.

La herramienta, presentada y puesta en marcha el pasado 2 de julio, constituye un nuevo ecosistema digital para la información y promoción turística de Salamanca, que integra el portal turístico, la aplicación móvil, herramientas de planificación, asistentes inteligentes, sistemas de atención al visitante y herramientas de gestión para el destino, tal y como ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Los datos de estos primeros meses muestran, además, una importante dimensión internacional: 12.269 usuarios, el 34,1 por ciento del total, han accedido al portal desde fuera de España, mientras que el 65,9 por ciento ha correspondido a usuarios nacionales. Entre las ciudades extranjeras con mayor número de usuarios han destacado Lisboa, con 624; París, con 494; Londres, con 266; Ámsterdam, con 249, y Oporto, con 220.

En el ámbito nacional, Castilla y León concentra el mayor número de usuarios, con 9.129, seguida de la Comunidad de Madrid, con 4.566, Cataluña, con 1.984, Andalucía, con 1.785, y la Comunitat Valenciana, con 1.405. Por ciudades, Salamanca registra 5.763 usuarios, seguida de Madrid, con 3.850, y Valladolid, con 1.988.

Durante el periodo analizado, el portal ha registrado 90.835 páginas vistas, con una media de 966 páginas consultadas cada día y 2,52 páginas vistas por usuario. En total se han contabilizado 246.130 eventos dentro de la plataforma.

ACCESO DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES

El acceso desde dispositivos móviles representa ya el 56,7 por ciento de los usuarios, con 20.401 usuarios, frente al 42,2 por ciento que accede desde ordenador y el 1,4 por ciento desde tablet. El tiempo medio de interacción se sitúa en 38 segundos por usuario, aunque aumenta hasta los 48 segundos en el caso de los usuarios que acceden desde ordenador y los 54 segundos desde tablet.

La evolución mensual refleja, además, un incremento del tiempo de interacción y del número de páginas consultadas por usuario. Entre las diferentes secciones del portal, 'Qué ver', que reúne monumentos, museos y rutas, acumula 13.435 páginas vistas y un tiempo medio de interacción de 1 minuto y 16 segundos por usuario.

La portada es el contenido más consultado, con 13.721 páginas vistas, mientras que el buscador registra 5.395 páginas vistas. También destaca el uso de las nuevas herramientas de planificación: la sección de Planificador de viajes y planes suma 4.913 páginas vistas, con un tiempo medio de interacción de 1 minuto y 23 segundos por usuario. Por su parte, la sección de Experiencias registra 3.963 páginas vistas y 53 segundos de interacción media, mientras que la Agenda alcanza 3.273 páginas vistas.

Entre los recursos patrimoniales más consultados destacan Scala Coeli, con 701 páginas vistas; Ieronimus, con 623; la Catedral de Salamanca, con 474; el Edificio Histórico de la Universidad, con 416; la Casa Lis, con 340; la Casa de las Conchas, con 326, y el Convento de San Esteban, con 299. También han despertado interés contenidos vinculados a la programación y a la información práctica del destino, con 783 páginas vistas en programas singulares y 491 en horarios de monumentos.

La nueva plataforma turística de Salamanca abandona el modelo tradicional de menús y listados estáticos para ofrecer una experiencia digital basada en buscadores semánticos, filtros y sistemas de recomendación. Los usuarios pueden acceder a información sobre patrimonio, museos, cultura, gastronomía, naturaleza, rutas, actividades y servicios turísticos de forma adaptada a sus intereses.

PLANIFICADOR INTELIGENTE DE VIAJES

Una de sus principales novedades es el planificador inteligente de viajes, que permite al visitante introducir aspectos como la duración de la estancia, sus acompañantes, intereses o necesidades de accesibilidad para obtener propuestas personalizadas. Los itinerarios pueden modificarse y guardarse para recuperarlos posteriormente desde el entorno digital de la plataforma. Durante estos primeros meses, el planificador ha registrado 1.898 visualizaciones, mientras que la opción de 'nuevo plan' suma 1.922 y los 'planes recomendados' alcanzan 1.093 visualizaciones.

La plataforma incorpora también un área personal, que ha registrado 528 usuarios en la página de inicio de sesión y 256 en el panel personal, además de 1.831 descargas de archivos por parte de 1.007 usuarios y 701 envíos de formularios realizados por 282 usuarios.

Los primeros datos de tráfico reflejan también la aparición de los asistentes de inteligencia artificial como canal de acceso al portal. Un total de 848 sesiones, el 2% del total, llegaron a través de asistentes de IA. Entre las fuentes individuales de tráfico destaca especialmente ChatGPT, con 861 sesiones, que se sitúa entre las principales vías de acceso al portal, por detrás de Google y de aytosalamanca.es.

En conjunto, los buscadores representan el 19,9 por ciento de las sesiones, mientras que las webs de referencia aportan el 13,1 por ciento. El acceso directo -que incluye URL, favoritos, códigos QR y aplicaciones- concentra el 64 por ciento de las sesiones.

La nueva plataforma no solo facilita información al viajero, sino que permite a Turismo de Salamanca disponer de nuevos datos para conocer cómo se informa, qué recursos consulta y qué contenidos despiertan mayor interés. El proyecto se enmarca en el Plan Ordinario de Sostenibilidad Turística de Salamanca, cofinanciado al 33 por ciento por el Ayuntamiento de Salamanca, la Junta de Castilla y León y la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España.