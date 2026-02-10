Nueve Castilla y León presenta candidaturas en todas las provincias excepto en Palencia

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nueve Castilla y León ha presentado candidaturas para las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo en todas las provincias de la Comunidad salvo la de Palencia.

La formación, en un comunicado recogido por Europa Press, ha explicado que las listas están encabezadas "por personas cualificadas y pegadas al territorio en Castilla y León" y compuestas por profesionales de los diferentes sectores de actividad de la Comunidad.

En concreto, en Ávila encabezará la lista la economista y consultora Belén Rosado Diago (que fue procuradora, consejera en la Junta y presidenta de las Cortes con Ciudadanos), mientras que en Burgos lo hará David Ruiz, profesor de Lengua en la Universidad burgalesa y director de Máster, en León Mario Valladares, comercial con amplia trayectoria, y en Salamanca Chabela de la Torre, profesora de la Universidad de Salamanca y con experiencia en la actividad política como vicepresidenta de la Diputación Provincial de Salamanca.

La lista por Segovia estará encabezada por Silvia Clemente, funcionaria de carrera y dedicación política como consejera del gobierno autonómico con el PP que presidió las Cortes y que aspira a la Presidencia de la Junta.

Por su parte, María José Fuentes, funcionaria de carrera y experiencia en la actividad política en el Ayuntamiento de Soria, encabezará la candidatura en la provincia soriana; en Valladolid lo hará María Pilar Alonso, ingeniera industrial dedicada a la investigación y al desarrollo de proyectos en esta materia; y en Zamora Daniel Andrino, agente inmobiliario.

Nueve ha señalado que se trata de un equipo de personas que quiere trabajar por la Comunidad, gestionar sus necesidades y dar una respuesta eficaz a los castellanoleoneses, "trabajando con pasión y con todas las fuerzas que permitan conseguir una Castilla y León renovada y llena de la fuerza que sus recursos representan".

La formación ha añadido que la "pasión" con la que han trabajado les ha permitido presentar candidaturas en ocho provincias y se sienten "muy satisfechos" con el paso dado para poder ofrecer "un cambio real" en las políticas que se desarrollan en la Comunidad.

"Castilla y León de verdad necesita un cambio: los pueblos se quedan vacíos, no hay relevo generacional en el sector agrario, y es francamente desolador ver cómo están nuestros pueblos, con todas las casas vacías", ha apuntado Nueve.

APUESTA POR EL CAMPO

En este sentido, considera que el campo es un sector en el que existen muchas oportunidades de empleo que "hay que apoyarlas" y, desde la Junta de Castilla y León, "ponerlas a disposición de los que quieren emprender en el medio rural". Por otra parte, ha incidido en que el turismo es un sector que necesita "apoyo decidido" y gestión de las políticas turísticas.

Además, ha destacado que Castilla y León cuenta con un territorio "cargado" de recursos naturales, patrimonio histórico y cultural, gastronomía, bienes patrimonio de la humanidad y, a su juicio, la "falta de políticas" hace que esté "desconectado" entre provincias y sea la Comunidad con la tasa más baja de pernoctaciones. "Es fundamental conseguir que el turismo funcione en nuestra Comunidad, miles de empleos podrían venir de su mano", ha agregado.

La formación cree que también el aprovechamiento de los recursos naturales y la innovación en su uso es otro "potencial" que no se está aprovechando y que un mejor uso de la biomasa permitiría prevenir incendios y sacar partido energético a la riqueza forestal, cuando además la Comunidad no tiene suficiente energía para nuevas instalaciones fabriles.

Por otra parte, Nueve ha señalado la falta de conectividad amplias zonas de la Comunidad, una "evidencia" de que no se aprovechan las oportunidades que hay en el mercado para captar el interés de las empresas tecnológicas que se están desarrollando en el país y que podrían llegar a Castilla y León si desde las acciones políticas se captara su interés.

Nueve también pone el foco en la necesidad de mejorar el funcionamiento de la sanidad, que es "lenta" y no atiende "con prontitud" a los enfermos, y ha apuntado que hay listas de espera y zonas de la Comunidad como El Bierzo "totalmente olvidadas".

Asimismo, la nueva formación política considera que hay que conseguir la "máxima eficiencia" en la prestación de servicios sanitarios públicos, pero también contar con un sistema educativo "conectado" con el mercado laboral, mejorar la atención a los mayores con servicios en sus lugares de residencia así como la de las personas con discapacidad, "que son quienes más necesitan las políticas públicas".