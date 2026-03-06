Las nueve diócesis de CyL ponen en marcha su nueva página web Iglesia en Castilla y sus perfiles en redes sociales

VALLADOLID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las diócesis de Castilla y León han puesto en marcha su nueva página web Iglesia en Castilla, un espacio común de información y comunión entre las diócesis que nace, además de que nace en el contexto de preparación de la gran Asamblea eclesial que se celebrará en Ávila el primer fin de semana de mayo y en la que participarán más de 300 personas.

Se trata de un portal que nace con el objetivo de ofrecer información actualizada sobre las iniciativas y líneas de acción comunes que comparten estas Iglesias particulares.

A la par que se presenta la nueva página web de Iglesia en Castilla se ponen en marcha perfiles en las principales redes sociales y canales digitales: Facebook: https://www.facebook.com/IglesiaEnCastilla 'X' (antes, Twitter): https://x.com/IgEnCastilla Instagram: https://www.instagram.com/iglesiaencastilla/ YouTube: https://www.youtube.com/@IglesiaenCastilla

Iglesia en Castilla está formada por las archidiócesis de Burgos y de Valladolid, junto a las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

En conjunto, estas Iglesias desarrollan su actividad pastoral, celebrativa, caritativa y asistencial en un territorio en el que residen cerca de dos millones de personas. Esta misión se articula a través de 3.700 parroquias, 121 monasterios y más de 400 centros diocesanos.

La nueva web se configura como una herramienta al servicio del trabajo conjunto, para reforzar la identidad compartida y transmite la realidad de una Iglesia "que camina unida".

El nuevo portal ofrecerá información sobre los principales proyectos comunes, noticias y contenidos que reflejan la riqueza y la vitalidad de la Iglesia en Castilla. Además, incluirá recursos multimedia que permitirán conocer en profundidad el trabajo coordinado que se está llevando a cabo entre las distintas diócesis, así como un acceso directo a las páginas web diocesanas de cada una de ellas.

Con esta iniciativa, las nueve diócesis renuevan su compromiso de hacer camino "compartido" y ofrecer a fieles, agentes pastorales y sociedad en general "un instrumento útil, transparente y cercano que refleje la vida y la misión de la Iglesia en este territorio".