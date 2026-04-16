Nueve establecimientos se unen por primera vez a las IX Jornadas de Croqueta de Soria que aspiran a vender 26.000 tapas

De izda a dcha, De Francisco, Tierno, Santos, Martínez, Jiménez y Cedazo presentan las Jornadas de la Croqueta de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Nueve de los 26 establecimientos que participan en las I Jornadas de la Croqueta de Soria se suman este año por primera vez a este evento que se celebrará del 17 al 26 de abril y que aspira a vender 26.000 tapas.

La Asociación Soriana de Hostelería y Turismo de Soria (Asohtur) celebra la IX edición de su Concurso y Jornadas de la Croqueta, que pasa de los 19 establecimientos del curso pasado a los 26 de este año.

Del total, cinco negocios se ubican en distintos pueblos de la provincia (Abejar, Ágreda, El Burgo de Osma, Matalebreras y Navaleno), dos en el entorno de la capital (Cadosa y Valcorba) y, el resto, en Soria ciudad.

Este año se suman por primera vez nueve establecimientos: Ruters (Abejar), La Espiga de Oro (Ágreda), Virrey (El Burgo de Osma), La Tablada (Navaleno), Dorado, Kiosco, La Tagliatella, Mi Castillo y Taberna Mercedes.

La cita ha sido presentada por la presidenta de Asohtur, Beatriz Martínez; la concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos; la diputada responsable de Turismo en la Diputación Provincial de Soria, Elia Jiménez; el responsable de Instituciones de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno. También han participado el cocinero y propietario del Bar Restaurante Más que 2 de Soria, ganador de la Mejor Croqueta Provincial 2024 (ex aequo con Los Villares) y tercero en la Popular en el año 2025, José Antonio Cedazo, y el responsable del Fogón del Salvador, Simón de Francisco, segundo clasificado de los Premios Provincial y Popular en la edición del pasado año.

Beatriz Martínez ha recordado que también se trata de un concurso, con premio a la mejor croqueta provincial dotada en 500 euros y que es elegida por un jurado profesional.

El otro premio es al de la Mejor Croqueta popular, con el mismo premio de 500 euros, con el público como jurado, que vota por internet y que puede ganar una escapada termal.

El precio de la tapa es de 2,20 euros y se puede maridar con bodegas sorianas como Rudeles, Celestina, Agoris, Gormaz y Castillejo de Robledo.

VENTAS

La presidenta de Asohtur ha destacado que estas jornadas han logrado ventas medias de 33.000 tapas en los últimos años y tienen valor añadido para las entidades participantes porque "gustan mucho al público joven" y, además, generan "movimiento" también entre semana.

Simón de Francisco, del Restaurante el Fogón de El Salvador, ganador popular en 2020, y José Antonio Cedazo, hostelero y ganador del tercer premio popular el curso pasado y ganador de 2024 en su establecimiento 'Más que Dos', han destacado la importancia de ventas que han tenido las croquetas ganadoras después del galardón.

De Francisco ha señalado que El Fogón "ha vendido muchas" durante todo el año y Cedazo ha confirmado que tiene la croqueta por temporadas a disposición de sus clientes.

A lo largo de diez jornadas, las barras de estos 27 negocios pondrán a disposición del público una amplia variedad de croquetas, con elaboraciones que reflejan la creatividad y el talento de los profesionales de la hostelería soriana.

Así, ofrecerán propuestas sorprendentes que combinan ingredientes tradicionales, como pollo o jamón, con otros más innovadores, como el foie con trufa, los marzuelos, la trucha, la gallina en pepitoria o la fusión de tres leches con toque floral.

La iniciativa vuelve a apostar también por el producto de proximidad por lo que incorpora ingredientes sorianos como el torrezno, la mantequilla, la micología, la trufa o el vino.

En este sentido, algunas propuestas son un homenaje a la tierra, como la croqueta inspirada en Numancia (Garray), concebida como un tributo a la historia local al incorporar en su elaboración productos vinculados a la alimentación numantina, como el cordero o el vino de la Ribera del Duero.